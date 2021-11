Clássicos em São Paulo e Rio de Janeiro lideram audiência; Fórmula 1 na Band fica em quarto Goleada do Botafogo sobre o Vasco e vitória do Palmeiras em cima do Santos transmitidos pela Globo tiveram média de 17 pontos

As transmissões do futebol na TV Globo lideraram a audiência no Rio de Janeiro e São Paulo com a goleada do Botafogo sobre o Vasco e a vitória do Palmeiras em cima do Santos. Na mesma faixa, a Band ficou em quarto lugar com a veiculação do Grande Prêmio do México pela Fórmula 1.

> Confira a classificação atualizada do Brasileirão 2021 e simule as rodadas!



De acordo com o portal ‘Teleguiado’, o clássico carioca e o paulista marcaram 17 pontos de audiência média no Rio de Janeiro e em São Paulo, respectivamente. Já o GP do México 3,5 pontos de média com picos de 4,1 pontos. Entre a Globo e a Band, Record e SBT dividiram o segundo e o terceiro lugar da audiência na faixa.

No Rio de Janeiro, a Record ficou com a vice-liderança com 08 pontos de média. Em São Paulo, o SBT ficou no segundo lugar com 07 pontos de média.

+ Veja as homenagens do mundo do esporte à Marília Mendonça



Na última corrida da Fórmula 1, a Band atingiu números parecidos com o do GP do México. O Grande Prêmio de Austin, que também aconteceu na mesma faixa, marcou 04 pontos de média e ficou na quarta colocação de audiência.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais