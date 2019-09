Clássico na BFA! Vasco e Flamengo se enfrentam no Brasileiro de Futebol Americano

Rio – A rivalidade entre rubro-negros e cruzmaltinos não se limita apenas ao “nosso futebol”. Neste domingo, Vasco Almirantes e Flamengo Imperadores se enfrentam pela Liga BFA, o Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. O jogo acontece às 11h, no Estádio do Olaria, na Rua Bariri.

O Vasco é a equipe que o Flamengo mais enfrentou no futebol da bola oval, ao todo, são dez partidas entre os dois times. Os Imperadores levam vantagem no confronto com seis vitórias diante do rival. No entanto, na decisão do Campeonato Carioca deste ano, os Almirantes levaram a melhor vencendo de virada por 18 a 17, conquistando o título da competição.

No momento, as duas equipes vivem momentos diferentes na temporada. Com três vitória e 100% de aproveitamento, o Vasco lidera o grupo B da conferência Sudeste, a frente de outras quatro equipes. Enquanto isso, com apenas uma vitória em três jogos, o Flamengo ocupa apenas a quarta colocação do Grupo A, liderado pelo Galo FA, equipe que representa o Atlético-MG na modalidade.

Confira o retrospecto do duelo:

10 jogos

6 vitórias do Flamengo

4 vitórias do Vasco

191 pontos marcados pelo Flamengo

140 pontos marcados pelo Vasco