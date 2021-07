Clássico, Libertadores e Copa do Brasil: Fluminense tem agenda cheia com nove jogos em julho; veja todos Tricolor terá mais um mês difícil pela frente, entra pressionado e precisará se reencontrar para chegar a agosto ainda vivo nas competições

Em meio ao pior momento da temporada, o Fluminense entra em mais um mês decisivo e com poucos dias livres. Serão nove jogos em três competições diferentes nos próximos 31 dias que podem aumentar ou aliviar a pressão no clube neste momento. Além disso, vale lembrar que, além dos desfalques que a equipe já vem tendo pelo desgaste, o zagueiro Nino se apresenta à Seleção Brasileira para a Olimpíada no próximo dia 8.

+ Lembra de todos? Veja os últimos uniformes lançados pelo Fluminense

No caso de Nino, é certo que o jogador perderá todas as partidas do mês de julho, exceto o clássico com o Flamengo no domingo e a partida contra o Ceará na quarta. Caso a Seleção avance para a semifinal, ele fica fora ainda da volta das oitavas de final da Copa do Brasil e a 15ª rodada do Brasileirão contra o América-MG, dia 8 de agosto. A disputa de terceiro lugar é dia 6 e a final dia 7. Veja aqui o calendário.

Veja a tabela do Brasileirão

Serão seis rodadas do Brasileirão, as partidas de ida e volta da Libertadores diante do Cerro Porteño (PAR), e o primeiro duelo da Copa do Brasil contra o Criciúma em Santa Catarina. Entre eles são cinco jogos que demandam viagem e quatro no Rio de Janeiro. Esses deslocamentos são duas vezes para São Paulo (Flamengo e Palmeiras), Recife (Sport), Assunção, no Paraguai (Cerro) e Criciúma. Os duelos em casa são contra Ceará, Grêmio, Cerro e Juventude.

Com um início instável no Campeonato Brasileiro, o Fluminense tem apenas 10 pontos em oito jogos, sendo duas vitórias, quatro empates e duas derrotas, a última por 4 a 1 para o Athletico Paranaense, em Volta Redonda.

E MAIS:

VEJA O CALENDÁRIO DE JULHO:

Campeonato Brasileiro – 9ª rodada – 04/07

Flamengo x Fluminense – 16h

Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Campeonato Brasileiro – 10ª rodada – 07/07

Fluminense x Ceará – 21h30

São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Campeonato Brasileiro – 11ª rodada -10/07

Sport x Fluminense, 19h

Ilha do Retiro, Recife (PE)

Oitavas de final da Libertadores (ida) – 13/07

Cerro Porteño x Fluminense, 19h15 (de Brasília)

Estádio General Pablo Rojas, Assunção (PAR)

Campeonato Brasileiro – 12ª rodada – 17/07

Fluminense x Grêmio, 21h

Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Oitavas de final da Libertadores (volta) – 20/07

Fluminense x Cerro Porteño, 19h15 (de Brasília)

Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Campeonato Brasileiro – 13ª rodada – 24/07

Palmeiras x Fluminense, 19h

Allianz Parque, São Paulo (SP)

Oitavas de final da Copa do Brasil (ida) – 27/07

Criciúma x Fluminense, às 19h15

Estádio Heriberto Hulse, Criciúma (SC)

Campeonato Brasileiro – 14ª rodada – 31/07

Fluminense x Juventude, 17h

Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

E MAIS:

Veja também