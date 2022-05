Clássico goiano: com gol relâmpago, Goiás bate Atlético-GO e foge do Z-4 Com triunfo, Esmeraldino sobe para a 16º colocação, enquanto Dragão fica na zona de descenso





Jogo movimentado em Goiânia. Neste domingo (8), o Goiás contou com um gol relâmpago e venceu, por 1 a 0, o Atlético-GO. O clássico aconteceu no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 5ª rodada do Brasileirão. Com o triunfo, o Esmeraldino escapa da zona de rebaixamento, ficando na 16ª posição. Já o Dragão fica em 18º.

OPORTUNISMO!

O Goiás começou providencial. Não havia dado nem o primeiro minuto, quando Elvis balançou as redes. O meia pegou rebote na entrada da área e chutou no canto esquerdo de Ronaldo. Depois disso, o Atlético-GO aumentou a pressão e buscou o empate em todas as jogadas. O time conseguiu um bom passo quando Henrique Lordelo foi expulso, aos 26. O Goiás não ficou para trás e quase balançou as redes com Apodi e Dadá Belmonte. Enquanto isso, o Dragão esbarrou nas defesas do goleiro Tadeu.

EM BUSCA DOS GOLS!

O Atlético-GO voltou para os gramados em busca da virada. O time aumentou a pressão e colocou intensidade, tendo maiores chances de criar jogadas. Wellington Rato teve boa chance, logo aos 2, mas chutou perto do travessão. O Goiás não ficou para trás e chegou com perigo com Sidimar. O Dragão seguiu buscando os gols. Airton, Léo Pereira e Marlon Freitas tentaram, mas desperdiçaram. No final do tempo, Churín teve duas boas chances, porém mandou para fora.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO X GOIÁS

Local: Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Data e hora: 08/05/2022 – 16h (de Brasília)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ / Fifa)

Assistentes: Michael Correia (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Cartões amarelos: Baralhas, Léo Pereira, Hayner e Jorginho (Atlético-GO); Henrique Lordelo, Caetano e Danilo Barcelos (Goiás)

Cartões vermelhos: Henrique Lordelo (Goiás)

GOLS: Elvis (0’/1ºT) (0-1)

ATLÉTICO-GO (Técnico: Umberto Louzer)

Ronaldo; Hayner (Edson Fernando, aos 12’/2ºT), Wanderson, Ramon Menezes e Arthur Henrique (Churín, aos 0’/2ºT); Baralhas (Luiz Fernando, aos 31’/1ºT), Marlon Freitas e Jorginho; Shaylon, Wellington Rato (Airton, aos 12’/2ºT) e Léo Pereira (Jefferson, aos 30’/2ºT).

GOIÁS (Técnico: Jair Ventura)

Tadeu; Sidimar, Caetano e Reynaldo; Apodi (Maguinho, aos 32’/2ºT), Henrique Lordelo, Diego (Fellipe Bastos, aos 36’/2ºT), Elvis (Matheus Sales, aos 0’/2ºT) e Danilo Barcelos; Dadá Belmonte (Auremir, aos 39’/2ºT) e Pedro Raul (Nicolas, aos 32’/2ºT).

