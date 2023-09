Clássico entre Ajax e Feyenoord é suspenso pelo lançamento de sinalizadores no campo

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/09/2023 - 19:29 Compartilhe

O clássico holandês entre Ajax e Feyenoord foi suspenso neste domingo (24), após os torcedores atirarem sinalizadores no gramado, segundo as imagens de televisão.

O árbitro interrompeu a partida pela primeira vez pouco antes do intervalo pela presença de fogos de artifício no campo, lançados pelos torcedores do Ajax.

Posteriormente, pelo mesmo motivo, o jogo foi suspenso definitivamente e os jogadores voltaram aos vestiários.

Segundo a agência de notícias ANP e vários veículos de imprensa locais, houve incidentes na saída do estádio após a suspensão do jogo, e a polícia foi obrigada a intervir.

O portão principal do Estádio Johan Cruyff foi vandalizado, segundo imagens que circulam nas redes sociais.

No momento da paralisação, o Feyenoord vencia por 3 a 0, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Holandês.

“Isso não tem nada a ver com o futebol. Colocam em jogo a segurança dos jogadores, dos demais torcedores e de vocês mesmos. Deveriam se envergonhar”, escreveu na rede social X (antigo Twitter) a ministra da Justiça da Holanda, Dilan Yesilgöz-Zegerius.

O Ajax, clube mais vitorioso do país, vive uma crise esportiva, com apenas 5 pontos em quatro jogos disputados, ocupando a 13ª posição na tabela, enquanto o Feyenoord é o 4º, com 11 pontos.

O líder do campeonato é o PSV Eindhoven, que tem 100% de aproveitamento e soma 15 pontos em cinco rodadas.

O Ajax também enfrenta problemas em sua gestão: o diretor de futebol Sven Mislintat, alvo de uma investigação por conflito de interesses em uma transferência recente, foi demitido em meio ao fiasco deste domingo.

O clube explicou em um comunicado que a saída de Mislintat se deve “à falta de apoio” ao dirigente em sua cúpula e “não tem ligação” com a polêmica contratação do lateral croata Borna Sosa, que veio do Stuttgart da Alemanha.

O futebol holandês enfrenta regularmente problemas de violência entre torcedores, especialmente dos clubes grandes.

Na temporada passada, o meio-campista do Ajax Davy Klaassen foi ferido na cabeça ao ter sido atingido por um isqueiro lançado por um torcedor do Feyenoord.

Em maio, torcedores do AZ Alkmaar com o rosto coberto tentaram invadir uma área do estádio reservada para amigos e familiares da comissão técnica do West Ham após a vitória da equipe inglesa nas semifinais da Liga Conferência.

