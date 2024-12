Claro tem novo presidente e cria conselho consultivo no Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/12/2024 - 13:17 Para compartilhar:

A Claro – empresa do grupo mexicano América Móvil – promoveu uma troca de cadeiras em parte do seu comando no Brasil e a criação de um conselho consultivo para as atividades no País. O executivo Rodrigo Marques será o novo presidente da Claro, sendo responsável pelas áreas de consumo, pequenas e médias empresas, estratégia e gestão, e engenharia e tecnologia.

Ele está na companhia desde 2004, onde atuou no planejamento financeiro e, em 2015, assumiu a vice-presidência estratégica e gestão operacional dos negócios no Brasil.

Marques responderá diretamente a José Félix, que é o presidente geral da Claro Brasil e tem supervisão direta sobre as áreas de finanças, jurídico, compras, recursos humanos, comunicação interna, institucional, auditoria, riscos e grandes empresas.

A companhia também anunciou a criação de um conselho consultivo local, que será integrado por sete membros. São eles: Daniel Hajj Slim (presidente do colegiado), José Félix, Paulo Cesar Teixeira, Oscar Von Hauske, Alejandro Cantú, Rafael Couttolenc e Carlos Garcia Moreno.

O executivo Paulo César Teixeira, substituído por Marques, irá para este conselho.

As mudanças passam a valer a partir de 1º de janeiro.