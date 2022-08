Claro lança novos planos pós-pagos, com mais dados, com a chegada do 5G

Estadão Conteúdo 17/08/2022 - 14:24 Compartilhe

A Claro anunciou nesta quarta-feira, 17, uma revisão no seu portfólio de planos pós-pagos, incluindo uma maior quantidade de dados para navegar na internet, já considerando a chegada do 5G. A nova geração de internet móvel terá maior velocidade no tráfego de dados, o que tende a estimular os usuários a consumir mais serviços como streaming de vídeo e jogos online, além de downloads de conteúdos.

Em nota enviada à imprensa, a Claro informou que os novos planos contam com uma “oferta ainda maior de internet” e que o assinante “tende a consumir mais dados a cada dia”.

A companhia passará a oferecer acesso ilimitado ao TikTok em determinados planos. Além disso, outras redes sociais também estão contempladas com acesso sem descontar da franquia dos planos, como são os casos de Instagram, Facebook, Whatsapp e Twitter.

A Claro também está colocando em parte dos pacotes o Extraplay, franquia dedicada para Claro tv+ e os principais serviços de streaming do mercado: Netflix, Globoplay, HBO Max, Discovery+, Pluto TV, YouTube, Disney+ e Star+.

Na semana passada, o presidente da Claro Brasil, José Félix, havia dito que a companhia se preparava para apresentar planos específicos para o 5G em breve, indicando também a possibilidade de começar a faturar em alguma medida com a nova tecnologia.

No comunicado desta quarta, a Claro não revelou se os planos com pacotes adicionais de dados vão custar mais que os planos vigentes até então. Nos últimos anos, todas as operadoras têm apostado na estratégia de estimular a mudança dos clientes para planos com franquias e preços maiores.

A Claro informou que os novos planos pós-pagos já contam com a aplicação do ICMS reduzido. O valor do corte não foi informado.

Os novos planos pós-pagos são os seguintes:

– Claro Pós 50GB: 25GB de internet livre + 25GB de Extraplay para utilizar na Claro tv+ e principais streamings, redes sociais ilimitadas e Passaporte Américas para o titular, por R$99,90

– Claro Pós 100GB: 50GB de internet livre + 50GB de Extraplay para utilizar na Claro tv+ e principais streamings, redes sociais ilimitadas e Passaporte Américas para o titular e dependentes, por R$149,90. Na portabilidade o cliente ainda leva +10GB.

– Claro Pós 200GB: 100GB de internet livre + 100GB de Extraplay para utilizar na Claro tv+ e principais streamings, redes sociais ilimitadas e Passaporte Américas para o titular e dependentes, por R$199,90. Na portabilidade o cliente ainda leva +10GB.

– Claro Pós 400GB: 200GB de internet livre + 200GB de Extraplay para utilizar na Claro tv+ e principais streamings, redes sociais ilimitadas e Passaporte Américas para o titular e dependentes, por R$299,90. Na portabilidade o cliente ainda leva +10GB.

Planos Controle:

– Claro Controle 15GB (8GB + 7GB na portabilidade) com Whatsapp e Waze ilimitados e por R$44,90.

– Claro Controle 20GB (10GB + 10GB na portabilidade) com Instagram, Facebook, Whatsapp, Twitter, além do Waze, ilimitados, por R$54,90.

– Claro Controle 20GB com TikTok (10GB + 10GB na portabilidade) com Instagram, Facebook, Whatsapp, Twitter, além do Waze, ilimitados, por R$74,90.

Banda Larga

No caso da banda larga, a Claro também mencionou que haverá impacto da redução do ICMS. No Combo Multi+, o cliente passará a pagar R$ 94,90 por 350 Mega; e R$109,90 por 500 Mega.

Os valores anteriores não foram divulgados.