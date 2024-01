Claro fecha parceria para ter Netflix em sua plataforma de TV paga

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/01/2024 - 15:40 Para compartilhar:

A Claro fechou um acordo com a Netflix para disponibilizar acesso aos conteúdos da plataforma de streaming aos seus assinantes do serviço Claro TV+. A parceria segue a linha daquela fechada no ano passado com o Globoplay e está alinhada à estratégia da companhia de atuar como uma central de conteúdo, e retomar o crescimento no segmento de “TV Paga”, no qual tem posição relevante no País.

A expectativa da companhia é que após estancar a perda de assinantes no ano passado, tendência que vinha se repetindo pelo menos desde 2015, o segmento retome o crescimento este ano.

“Vemos claramente uma diminuição significativa da perda (de assinantes) e nossa expectativa é inverter a curva e voltar ao crescimento este ano”, afirma o diretor de TV da Claro, Ricardo Falcão da Motta.

Segundo ele, a mudança no posicionamento acompanha a tendência do mercado de se oferecer conteúdos que os assinantes possam assistir quando e onde quiserem, e a atuação de alguns grupos de oferecerem seu conteúdo de forma direta.

Motta destaca que no modelo “hub de conteúdo” a empresa espera oferecer a possibilidade de busca integrada independentemente do provedor do conteúdo. “O momento hoje é de uma multiplicidade grande de conteúdo, streaming e canais de TV aos clientes. E nos posicionamos como grande agregador disso tudo”, diz.

O executivo disse também que a Claro continua em negociação para trazer à sua plataforma outros grandes nomes do segmento de streaming e que espera novos anúncios de parcerias nos próximos meses.

