Clarice Lispector é lembrada com eventos nos 40 anos de sua morte

Para homenagear a escritora Clarice Lispector, um dos principais nomes da literatura brasileira, que nasceu no dia 10 de dezembro de 1920, na Ucrânia, e morreu em 9 de dezembro de 1977, no Rio de Janeiro, serão realizados eventos em diversas cidades do País nos próximos dias.

Confira a programação do Hora de Clarice, realizado anualmente, e de outras instituições que se juntam agora nos 40 anos de morte da autora de A Paixão Segundo G. H. e A Hora da Estrela, cuja publicação também completa 40 anos em 2017.

São Paulo

6 de dezembro

Biblioteca Mário de Andrade (Rua da Consolação, 94)

19h Exibição do filme A Hora da Estrela, de Suzana Amaral (1985)

7, 8 e 9 de dezembro

Biblioteca Mário de Andrade (Rua da Consolação, 94)

19h Musical Outra Hora da Estrela, com Jussara Silveira e Celso Sim (vozes), Danilo Andrade (piano), Muri Costa (violão) e Lan Lanh (percussão)

Direção e roteiro: Eucanaã Ferraz

9 de dezembro

Biblioteca Mário de Andrade (Rua da Consolação, 94)

16h Palestra Clarice Lispector ao rés do chão: fusão de literatura e jornalismo, com o professor e pesquisador Gutemberg Medeiros

Toda a programação é gratuita (retirar ingresso 1h antes de cada evento)

10 de dezembro

Instituto Moreira Salles (Av. Paulista, 2424, Bela Vista)

19h “A arte de desaparecer”: bate-papo com a escritora norte-americana Idra Novey sobe a experiência de traduzir A paixão se­gundo G.H. para o inglês e sobre seu roman­ce A arte de desaparecer (Editora 34, 2017), marcado pelo sumiço misterioso de uma es­critora que pode – ou não – ser Lispector. Mediação Alberto Martins.*

*Distribuição de senhas 30 minutos antes do evento. Limite de 2 senhas por pessoa.

RIO DE JANEIRO

7 de dezembro

Midrash Centro Cultural (Rua General Venâncio Flores, 184, Leblon)

20h Leitura de textos com ngelo Antônio, exibição de trechos do filme A hora da estrela e conversa com Lícia Manzo e rabino Nilton Bonder.

7 de dezembro

Blooks Livraria (Praia de Botafogo, 316)

19h Ciclo “Clarice Lispector – 40 anos de A hora da estrela”: Palestra de encerramento do ciclo organizado pela Eidtora Rocco em parceria com a livraria Blooks para celebrar os 40 anos de publicação do romance A hora da estrela, com a escritora e ensaísta Rosiska Darcy, membro da Academia Brasileira de Letras e autora de Pássaro louco e Baile de máscaras, entre outros.

9 de dezembro

10h às 14h “O Rio de Clarice”: passeio idealizado e guiado pela professora e biógrafa Teresa Montero que percorre os caminhos de Clarice Lispector pelo Rio de Janeiro, passando pelos bairros Tijuca, Jardim Botânico e Leme. Ponto de encontro: Estação do Metrô São Francisco Xavier, Tijuca (em frente à bilheteria). *

*Evento gratuito. Bilhetes de metrô, ônibus e ingresso no Jardim Botânico por conta dos participantes. Maiores informações: oriodeclarice@gmail.com

Livraria da Travessa Shopping Leblon (Rua Afrânio de Melo Franco, 290)

17h “Clarice, Hamlet e Emily Dickinson”: Conversa com a filósofa Dília Gouveia e o editor Pedro Vasquez.

10 de dezembro

Instituto Moreira Salles (Rua Marquês de São Vicente, 476, Gávea)

18h Leitura do romance A hora da estrela com os atores Ana Carina, Raquel Iantas, Charles Fricks e Marcio Vito. Direção de Bruno Lara Resende.

BELÉM

7 de dezembro

Saraiva Boulevard Shopping (Av. Visconde de Souza Franco, 776)

19h “A hora da estrela no conjunto da ficção de Clarice Lispector”: Conversa com Nádia Gotlib e Maria de Fátima do Nascimento.

BELO HORIZONTE

10 de dezembro

FNAC BH Shopping (Rodovia BR-356, 3049, Belvedere)

15h “Clarice jornalista”: palestra com a professora Aparecida Maria Nunes.

POÇOS DE CALDAS

9 de dezembro

Instituto Moreira Salles (Rua Teresópolis, 90)

19h Palestra “Clarice Lispector na voz em drama de Maria Bethânia”: palestra com o professor de literatura brasileira Sérgio Roberto Montero Aguiar.

CARAÚBAS

12 e 13 de dezembro

Universidade Federal Rural do Semi-Árido / Campus Caraúbas (RN 233, KM 01, Sítio Nova Esperança II)

14h às 19h, com debates, exibição de A Hora da Estrela e da última entrevista de Clarice e conferência