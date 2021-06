Clara McGregor é mordida no rosto por cachorro minutos antes de evento

A atriz Clara McGregor foi surpreendida por uma mordida de cachorro no rosto momentos antes de comparecer ao evento de lançamento de seu novo filme, The Birthday Cake.

Mesmo com o rosto ferido, a filha do ator Ewan McGregor foi ao evento, realizado no The Mob Museum, em Las Vegas, nos Estados Unidos, e posou para os fotógrafos que estavam no local.

“Quando uma mordida de cachorro te leva para o pronto-socorro 30 minutos antes do tapete vermelho”, escreveu a artista nas redes sociais.

“Melhor look de tapete vermelho de todos os tempos”, brincou uma internauta. “Quando você arrasa no look mesmo depois de ser mordida na cara. Isso é para poucos”, comentou outra fã. “Isso é icônico! Mas que dor”, opinou uma seguidora.

O elenco do filme The Birthday Cake ainda conta com Ewan McGregor, Ashley Benson, Val Kilmer, Penn Badgley, Luis Guzmán, Aldis Hodge, Lorraine Bracco e William Fichter.

Instagram will load in the frontend.

Veja também