Claire, de ‘Eu, a Patroa e as Crianças’ comemora fim de castigo na série e viraliza

Jennifer Freeman, que ficou famosa no Brasil por sua atuação na pele da adolescente Claire, na série “Eu, a Patroa e as Crianças”, ouviu as preces dos brasileiros e se manifestou sobre um momento icônico do seriado: quando a jovem é colocada de castigo pelo pai, Michael Kyle (Damon Wayans), no início dos anos 2000 e só poderia se livrar da punição no dia 1º de janeiro de 2025.

A data chegou na última quarta-feira, 1º, e não demorou muito para que os fãs mais saudosistas da sitcom começassem uma campanha nas redes sociais para que Jennifer se recordasse do momento.

Na série, Claire tem apenas 15 anos e foi punida por se encontrar às escondidas com o seu pretendente Tony, interpretado por Andrew McFarlane.

“Quer um encontro? Eu tenho um para você: 1º de janeiro de 2025. Sabe que dia é esse? É o dia que você finalmente vai poder sair desse quarto”, disse o pai de Claire no fatídico episódio. Veja no vídeo postado abaixo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jennifer Freeman (@msjenfreeman)

Jennifer, então, viu as reações e comemorou sua liberdade posando para uma sequência de fotos e ainda fez uma declaração especial aos fãs brasileiros.

“Já é 1º de janeiro de 2025 e eu estou finalmente livre! Feliz Ano Novo! Amo Vocês 🤍🇧🇷”, escreveu a atriz.

Assim, alguns fãs se manifestaram à postagem. Até o influenciador Casimiro entrou na brincadeira, comentando “Liberdade”. Outro internauta brincou: “Lili cantou! Pega o Tony e vaza”.

Confira algumas reações a seguir: