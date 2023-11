Clã Trump começa a depor em julgamento que ameaça seu império

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/11/2023 - 15:30 Para compartilhar:

Além do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, três dos seus filhos irão depor a partir desta quarta-feira (1º) no julgamento civil em Nova York por fraude financeira e que ameaça seu império imobiliário.

Se tudo correr conforme o planejado, os depoimentos do clã familiar vão começar nesta quarta-feira com Donald Trump Jr., de 45 anos, e continuam na quinta-feira com Eric Trump, de 39.

Ambos são vice-presidentes executivos da Organização Trump, um conglomerado de diversas empresas, que administra arranha-céus residenciais e comerciais, hotéis de luxo e campos de golfe em todo o mundo.

Assim como o pai, eles são acusados pela procuradora-geral do estado de Nova York, Letitia James, de inflacionar o patrimônio do grupo em milhões de dólares para obter empréstimos bancários mais vantajosos e melhores condições de seguros.

“Deixe meus filhos em paz, Engoron. Você é uma vergonha para a profissão judicial”, escreveu Trump na noite de terça-feira em sua rede Truth Social sobre o juiz de instrução do caso, Arthur Engoron.

O empresário também acusou o magistrado de ser “louco, totalmente desequilibrado e perigoso” e de “fazer o trabalho sujo do Partido Democrata”.

Desde o início do julgamento, em 2 de outubro, o juiz impôs multas a Trump, de 5.000 e 10.000 dólares (25.284 e 50.569 reais na cotação atual), que ele já pagou integralmente, por atacar a secretária judicial do tribunal.

Se Engoron cumprir o calendário, Donald Trump pai, de 77 anos, será interrogado na segunda-feira (6), a quase um ano das eleições presidenciais de 5 de novembro de 2024, às quais espera concorrer para voltar à Casa Branca.

Ivanka Trump, que deixou a Organização Trump em 2017 para ingressar na Casa Branca como assessora do 45º presidente dos Estados Unidos, irá depor dias depois, embora não seja indiciada.

– Repetidas fraudes –

Sócios de longa data dos negócios da família, Donald Jr e Eric Trump são também fervorosos aliados políticos do ex-presidente dos EUA, uma lealdade inabalável que demonstram diariamente na imprensa e nas redes sociais.

Não é esperado que se desviem da linha estabelecida pela defesa desde que o julgamento começou.

Os advogados alegam que a valorização dos ativos do grupo, como a Trump Tower e o edifício 40 de Wall Street, foi subjetiva, mas honesta, e que os bancos não perderam um único dólar ao emprestar dinheiro à Organização Trump.

Por sua vez, Donald Trump critica o que diz ser um julgamento “injusto”, promovido por uma procuradora “corrupta”, Letitia James, e por um juiz “canalha”, Arthur Engoron, a favor dos democratas para impedir seu retorno à Presidência.

Frequentemente presente nas audiências, o favorito nas pesquisas às primárias republicanas transforma cada uma das suas idas e vindas pelos corredores do tribunal em uma mini coletiva de imprensa. Ele alega ser vítima de uma maquinação judicial, como nos outros quatro casos em que enfrenta acusações criminais, especialmente por tentar anular as eleições presidenciais de 2020.

Sua presença nas audiências é também um sinal da importância que Donald Trump dá ao caso. Embora não corra o risco de ser condenado à prisão, o julgamento pode resultar na perda do controle de parte de seus imóveis, além de multa de 250 milhões de dólares (1,2 bilhão de reais) e a proibição de administrar empresas em Nova York.

Antes do início do julgamento, o juiz Engoron decidiu que a acusação tinha apresentado “provas conclusivas de que, entre 2014 e 2021, os acusados inflaram os bens” entre “812 milhões (e) 2,2 bilhões de dólares” (4 e 11 bilhões de reais), dependendo do ano.





Em consequência da “fraude reiterada”, ordenou a venda das empresas, uma verdadeira bomba judicial e patrimonial, mas sua decisão foi suspensa após um recurso.

O julgamento também se concentra em outras violações do direito financeiro e no valor da multa.

arb/nr/af/tm/aa/tt/yr/mvv

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias