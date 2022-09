Clã Bolsonaro versus segunda ex-mulher do presidente: Confira outras brigas familiares por dinheiro

Da Redação 05/09/2022 - 21:51 Compartilhe

Ganhou o noticiário desta segunda-feira (5) um desentendimento entre o clã Bolsonaro e a segunda ex-mulher do presidente, a advogada Ana Cristina Valle. A separação entre os dois, realizada em 2007, foi um dos episódios mais nebulosos da história do mandatário, pois o casal possuía um patrimônio que incluía 17 itens, entre casas, terrenos, apartamentos e automóveis, que totalizam R$ 4 milhões. Como eles nunca formalizaram a união, Cristina teve de entrar na Justiça para garantir a partilha dos bens. Porém essa não foi a única família que brigou por causa de dinheiro. Confira a lista que a IstoÉ montou:







O empresário Marcelo Odebrecht, que foi preso em junho de 2015 na 14ª fase da Operação Lava Jato, enfrenta uma disputa judicial contra o seu pai, Emílio Odebrecht, há anos.

O episódio marcante dessa relação foi quando Emílio doou quase R$ 92 milhões para os três filhos, mas deixou Marcelo de fora. O empresário afirmou na época que isso foi um artifício de seu pai para que ele não conquistasse a sua independência financeira. Também acusou o patriarca da família de realizar uma “blindagem patrimonial” para prejudicar os acordos de leniência da empresa com a Lava-Jato e colocar em risco a existência da empreiteira.

Ainda no ramo empresarial, uma outra família ganhou destaque no noticiário. Isso ocorreu após Joseph Safra, banqueiro fundador do banco Safra, morrer em dezembro de 2020. Em agosto de 2021, Alberto Safra, um de seus filhos, entrou na Justiça americana para questionar as mudanças feitas no testamento, feito no ano de 2019, que queriam retirar partes dos seus direitos.

No processo, Albert alegou que teria sido prejudicado no testamento por causa de uma “influência indevida de indivíduos que exploraram a vulnerabilidade física e mental de Joseph”. Por outro lado, a família afirmou por meio de nota divulgada na época que, “sobre o testamento de 2019, o Sr. Joseph Safra tomou todas as precauções necessárias para que seus atos de última vontade fossem devidamente respeitados”. Por isso, para os parentes, não havia motivo para “qualquer contestação”.

Músicos e outros famosos

Uma das mortes que abalaram a indústria da música internacional foi a de Michael Jackson, em junho de 2009. Isso ocorreu no momento em que o rei do pop passava por problemas financeiros e planejava voltar aos palcos para evitar a falência.

Depois da sua morte, Michael conseguiu obter um patrimônio milionário, com lançamentos de músicas inéditas, homenagens e filmes. A empresa responsável por gerenciar o dinheiro do rei do pop usou uma parte da quantia arrecadada para quitar as dívidas. Já o restante foi destinado aos três filhos do cantor, à mãe, Katherine Jackson, e para obras de caridade, de acordo com o seu testamento.

Na época, o pai de Michael, Joseph Walter Jackson, não gostou de ter sido tirado do testamento e entrou na Justiça americana com um pedido de pensão, pois, segundo ele, precisava desse dinheiro para sobreviver.

Outro caso que ganhou grande repercussão foi o da cantora Britney Spears que, após 13 anos, conseguiu na Justiça que o seu pai, Jamie Spears, deixasse de ser o responsável pela sua curatela. Durante esse período ele cuidava do patrimônio da filha e da sua carreira profissional.

Na cena nacional, o cantor Wando, que morreu em fevereiro de 2012, fez fortuna com as suas músicas. Como ele não deixou um testamento, os parentes travaram uma disputa judicial. Os filhos, uma ex-mulher e a companheira que viveu com ele até a sua morte não entraram em acordo.

Na parte do entretenimento, a morte do apresentador Gugu Liberato, em 2019, pegou os fãs de surpresa. Porém o que mais repercutiu dessa história foi a briga judicial que se sucedeu. Tudo começou depois que a irmã de Gugu, Aparecida Liberato, questionou se os três filhos eram mesmo legítimos, pois, segundo ela, o apresentador não vivia em união estável com a mãe dos herdeiros, Rose Miriam.

No processo pela herança de cerca de R$ 1 bilhão, as gêmeas Marina e Sofia Liberato ficaram do lado da mãe. Já o primogênito, Augusto Liberato, resolveu apoiar a tia. Agora a partilha dos bens será decidida pela Justiça.

Na televisão, o humorista Chico Anysio foi considerado um dos maiores nomes da televisão. Contudo, depois da sua morte em 2012, a sua família se dividiu porque Lug de Paula, um de seus oito filhos, não foi incluído na divisão da herança. Então o documento foi anulado pela Justiça e isso causou um atrito entre a viúva, Malga di Paula, e o outro filho de Chico, Bruno Mazzeo.

Ainda na televisão, a atriz Marília Pera deixou uma fortuna avaliada em cerca de R$ 40 milhões após a sua morte. Ela designou no testamento que a maior parte dessa quantia iria para os filhos. Porém o viúvo de Marília, Bruno Faria, entrou com uma ação reclamando o teor do documento. Em 2019, as partes do processo entraram em acordo.