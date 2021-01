Ciúmes teria motivado ‘chuva de dinheiro’ em Salvador

Na semana passada, moradores de Salvador foram surpreendidos com uma ‘chuva de dinheiro’ vinda de uma janela de um quarto de hotel. O ‘Fantástico’ conversou com as pessoas que estavam no quarto e descobriu que a briga foi motivada por ciúmes.

Os hóspedes, que são de Goiânia, preferiram não se identificar. O primeiro conta que recebeu no quarto do hotel um casal que conheceu na praia, naquele mesmo dia. O encontro, que deveria ser algo reservado, acabou virando confusão.

“Um deles ficou próximo de mim. E, do nada, o companheiro dele começou a discutir, a brigar com ele e quando eu menos vi, ele pegou a bolsa que estava junto do companheiro e nessa bolsa tinha bastante dinheiro, foi para sacada e começou a jogar o dinheiro todo na sacada”, conta.

O outro hóspede conta uma história diferente. Ele disse que foi à Bahia com dois amigos e que levaram para a suíte um conhecido que tinham encontrado na praia durante o dia. Segundo ele, o dinheiro era do grupo de goianos.

O segundo hóspede confirma que teria acontecido uma cena de ciúmes no quarto, mas diz que que quem jogou o dinheiro pela janela foi o tal conhecido que tinha se juntado ao grupo.

