City volta às oitavas da Champions impulsionado por Haaland

Atual campeão europeu, o Manchester City garantiu vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões ao vencer o Young Boys por 3 a 0 nesta terça-feira (7), com mais uma grande exibição do artilheiro norueguês Erling Haaland.

“Classificar antes dos dois últimos jogos era o que queríamos. Guardiola [técnico do City] nos dá muito, é o melhor do mundo, mostrou o quanto é bom… Também fora de campo temos um time muito unido, é visível no campo”, disse o atacante inglês Jack Grealish.

Jogando no Etihad Stadium, o City conseguiu sua vitória com gols de Haaland (23′ de pênalti e 51′) e Phil Foden (45’+1).

O Young Boys foi para o intervalo perdendo por 2 a 0, nenhum chute a gol, mas com a camisa do gigante norueguês, que o capitão Mohamed Camara pediu na descida para os vestiários.

Haaland, segundo colocado na Bola de Ouro 2023, buscou jogo do início ao fim, abrindo espaços e, como sempre, marcando gols.

O primeiro não foi o mais complicado, em uma cobrança de pênalti perfeita (23′). Já o segundo foi um golaço: arrancada a toda velocidade e um míssil de fora da área (51′).

– 39 gols aos 23 anos –

Aos 23 anos, o norueguês segue inflando suas espetaculares estatísticas na principal competição europeia de clubes, da qual foi campeão com os ‘Citizens’ na temporada passada. Já são 39 gols em 34 jogos, 16 pelo time inglês em 15 aparições.

Guardiola retirou seu artilheiro no início do segundo tempo (60′), preservando-o para o duelo contra o Chelsea, no próximo domingo, pelo Campeonato Inglês. No seu lugar entrou o jovem inglês Oscar Bobb, de 20 anos.

O técnico se permitiu esse luxo porque já vencia por 3 a 0, depois do terceiro gol marcado por Phil Foden (45’+1), contra um adversário que jogou com dez durante praticamente todo o segundo tempo, depois da expulsão de Sandro Lauper (53′).

O Young Boys se contentava em defender da melhor maneira possível sem nenhuma iniciativa ofensiva, transformando em um milagre terminar a partida com “apenas” três gols sofridos.

Já classificado para as oitavas de final, que serão disputadas em fevereiro, o City tem dois jogos para garantir a liderança do Grupo G, começando com uma pequena final no dia 28 de novembro contra o RG Leipzig, que também garantiu vaga nas oitavas nesta terça-feira.

Jogando em Belgrado, o time alemão venceu o Estrela Vermelha por 2 a 1 e chegou a 9 pontos na chave.

Xavi Simons (8′) e Lois Openda (77′) marcaram os gols do Leipzig, enquanto o time sérvio descontou com um gol contra do lateral Benjamin Henrichs (81′).

