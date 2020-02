City vence West Ham e se consolida na vice-liderança da Premier League

O Manchester City, em seu primeiro jogo desde a sanção imposta pela Uefa na semana passada, venceu o West Ham por 2 a 0 em casa nesta quarta-feira, na partida que encerrou a 26ª rodada da Premier League.

Com 54 pontos, o City aumentou para quatro sua vantagem sobre o terceiro colocado, o Leicester, que na sexta-feira empatou sem gols no estádio do Wolverhampton (8°).

De qualquer forma, a luta pelo título parece praticamente impossível para os ‘Citizens’, que estão 22 pontos atrás do líder isolado e invicto Liverpool, que venceu por 1 a 0 no sábado, o lanterna Norwich.

A vitória foi especialmente importante para o City na luta pelo vice-campeonato e foi alcançada com gols do espanhol Rodrigo Hernández ‘Rodri’ (aos 30 minutos) e do belga Kevin De Bruyne (62).

No sábado, o Manchester City visitará o Leicester, em um jogo importante na disputa pelo segundo lugar. Tudo isso com a perspectiva do duelo da equipe de Josep Guardiola na quarta-feira da próxima semana no Santiago Bernabeu, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid.

O jogo desta quarta-feira foi o primeiro do Manchester City desde que na sexta-feira passada recebeu a sanção da Uefa de duas temporadas fora das competições europeias por violar as regras do fair play financeiro, uma punição contra a qual O clube inglês apresentou um recurso.

“No primeiro momento foi um choque, mas é algo que não podemos controlar. Damos 100% de apoio ao clube. Nos concentramos em fazer o que temos que fazer. Jogando nossos jogos. Os jogadores são excelentes profissionais”, disse Guardiola à Sky Sports nesta quarta-feira.

Já o West Ham, com sua derrota no Etihad Stadium, continua no 18° lugar, dentro da zona de rebaixamento, embora esteja a apenas um ponto da salvação, que é aberta pelo Aston Villa (17°).

Com este jogo, a Premier League encerrou a 26ª rodada, que começou em 8 de fevereiro e se estendeu de maneira atípica por quase duas semanas, para dar às equipes uma pausa no calendário.

— Resultados da 26ª rodada da Premier League e classificação:

– Sábado:

Everton – Crystal Palace 3 – 1

Brighton – Watford 1 – 1

– Domingo:

Sheffield United – AFC Bournemouth 2 – 1

– Sexta-feira:

Wolverhampton – Leicester 0 – 0

– Sábado:

Southampton – Burnley 1 – 2

Norwich City – Liverpool 0 – 1

– Domingo:

Aston Villa – Tottenham 2 – 3

Arsenal – Newcastle 4 – 0

– Segunda-feira:

Chelsea – Manchester United 0 – 2

– Quarta-feira:

Manchester City – West Ham 2 – 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 76 26 25 1 0 61 15 46

2. Manchester City 54 26 17 3 6 67 29 38

3. Leicester 50 26 15 5 6 54 26 28

4. Chelsea 41 26 12 5 9 43 36 7

5. Tottenham 40 26 11 7 8 43 34 9

6. Sheffield United 39 26 10 9 7 28 24 4

7. Manchester United 38 26 10 8 8 38 29 9

8. Wolverhampton 36 26 8 12 6 35 32 3

9. Everton 36 26 10 6 10 34 38 -4

10. Arsenal 34 26 7 13 6 36 34 2

11. Burnley 34 26 10 4 12 30 39 -9

12. Southampton 31 26 9 4 13 32 48 -16

13. Newcastle 31 26 8 7 11 24 40 -16

14. Crystal Palace 30 26 7 9 10 23 32 -9

15. Brighton 27 26 6 9 11 31 38 -7

16. AFC Bournemouth 26 26 7 5 14 26 40 -14

17. Aston Villa 25 26 7 4 15 34 50 -16

18. West Ham 24 26 6 6 14 30 45 -15

19. Watford 24 26 5 9 12 24 40 -16

20. Norwich City 18 26 4 6 16 24 48 -24

