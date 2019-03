City vence Watford e defende liderança da Premier League

O Manchester City garantiu terminar a 30ª rodada na liderança da Premier League graças à vitória por 3 a 1 sobre o Watford (8º), com direito a três gols de Raheem Sterling, neste sábado.

Com 74 pontos, os Citizens se distanciam provisoriamente a quatro pontos do Liverpool (2º), que receberá no domingo em Anfield o Burnley (17º).

Aconteça o que acontecer com o Liverpool, o City seguirá na liderança da Premier League, uma notícia tranquilizadora para começar a preparar a partida de terça-feira, quando os comandados de Pep Guardiola receberão o Schalke no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. Na Alemanha, o City venceu por 3 a 2.

Sterling decidiu a partida anotando três gols em menos de 15 minutos (46, 50 e 59 minutos). O espanhol Gerard Deulofeu (66) anotou o gol de honra do Watford quando a partida já estava decidida.

Antes da vitória do City, o destaque da rodada era a surpreendente derrota do Tottenham (3º) por 2 a 1 para o Southampton (16º).

A derrota coloca em periga a vaga do Tottenham na próxima Liga dos Campeões, competição na qual já estão classificados para as quartas de final nesta temporada.

Os Spurs encadearam uma quarta partida seguida sem vitória na Premier League (3 derrotas e um empate) e já veem os principais perseguidores se aproximarem na tabela.

O Tottenham segue em terceiro com 61 pontos, mas Manchester United (58) e Arsenal (57), que se enfrentam neste domingo, e o Chelsea (56) poderão tirar a desvantagem em caso de vitória.

Com dois jogos a menos, o Chelsea, que recebe o Wolverhampton (7º) no domingo, tem tudo para tomar a terceira colocação.

— Programação e resultados da 30ª rodada do Campeonato Inglês:

– Sábado:

Crystal Palace – Brighton and Hove Alb1 – 2

Leicester – Fulham 3 – 1

Cardiff City – West Ham 2 – 0

Huddersfield Town – AFC Bournemouth 0 – 2

Newcastle – Everton 3 – 2

Southampton – Tottenham 2 – 1

Manchester City – Watford 3 – 1

– Domingo:

(09h00) Liverpool – Burnley

(11h05) Chelsea – Wolverhampton

(13h30) Arsenal – Manchester United

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 74 30 24 2 4 79 21 58

2. Liverpool 70 29 21 7 1 64 15 49

3. Tottenham 61 30 20 1 9 57 32 25

4. Manchester United 58 29 17 7 5 58 38 20

5. Arsenal 57 29 17 6 6 61 39 22

6. Chelsea 56 28 17 5 6 49 30 19

7. Wolverhampton 43 29 12 7 10 37 35 2

8. Watford 43 30 12 7 11 42 44 -2

9. West Ham 39 30 11 6 13 37 43 -6

10. Leicester 38 30 11 5 14 38 42 -4

11. Everton 37 30 10 7 13 41 42 -1

12. AFC Bournemouth 37 30 11 4 15 41 54 -13

13. Newcastle 34 30 9 7 14 29 38 -9

14. Crystal Palace 33 30 9 6 15 36 41 -5

15. Brighton and Hove Alb 33 29 9 6 14 32 42 -10

16. Southampton 30 30 7 9 14 34 50 -16

17. Burnley 30 29 8 6 15 32 53 -21

18. Cardiff City 28 30 8 4 18 27 57 -30

19. Fulham 17 30 4 5 21 28 68 -40

20. Huddersfield Town 14 30 3 5 22 15 53 -38

