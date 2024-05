City vence Tottenham (2-0) e lidera a uma rodada do fim da Premier League

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/05/2024 - 19:01 Para compartilhar:

O Manchester City venceu em sua visita ao Tottenham (2-0), nesta terça-feira (14), resultado que o fez recuperar a liderança da Premier League ao superar o Arsenal na classificação, antes da última rodada, e ficou mais perto do sonho do quarto título consecutivo, um feito inédito na Inglaterra.

A equipe de Erling Haaland, que marcou os dois gols da partida, tem agora 88 pontos, dois a mais que o Arsenal, que caiu para o segundo lugar antes da 38ª e última rodada, que será disputada no domingo.

Para os ‘Spurs’, a derrota tirou qualquer possibilidade de alcançar o Aston Villa na quarta colocação, a última que dá vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. O time londrino terá que se contentar com a Liga Europa.

Sem fazer um jogo brilhante, os ‘Citizens’ conseguiram uma vitória que vale ouro no Tottenham Hotspur Stadium, onde nunca haviam vencido – nem marcado gols – pela Premier League desde a inauguração do estádio, em 2019.

Depois de balançar as redes duas vezes, Haaland tem agora 27 gols em 30 jogos no campeonato, uma média impressionante em sua segunda temporada na Inglaterra.

O atacante norueguês mostrou faro de gol ao aproveitar um cruzamento rasteiro de Kevin De Bruyne no início do segundo tempo (51′), antes de fechar o placar convertendo um pênalti (90’+1) sofrido por Jérémy Doku.

O time do técnico Pep Guardiola tinha levado um grande susto cinco minutos antes, quando Heung Min Son teve uma chance cara a cara com o goleiro Stefan Ortega, que fez uma defesa salvadora e impediu o Tottenham de chegar ao empate (86′).

Ortega saiu do banco para substituir Ederson, que se lesionou ao se chocar com o atacante argentino Cristian Romero (62′). O brasileiro não gostou da substituição e saiu de campo bastante irritado.

No próximo domingo, o Manchester City enfrenta o West Ham no Etihad Stadium dependendo de uma vitória para confirmar o título do Campeonato Inglês. Simultaneamente, o Arsenal recebe o Everton precisando vencer e torcer por um tropeço dos ‘Citizens’ para levantar a taça pela primeira vez desde 2004.

— Jogo atrasado da 34ª rodada do Campeonato Inglês:

– Terça-feira:

Tottenham – Manchester City 0 – 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 88 37 27 7 3 93 33 60

2. Arsenal 86 37 27 5 5 89 28 61

3. Liverpool 79 37 23 10 4 84 41 43

4. Aston Villa 68 37 20 8 9 76 56 20

5. Tottenham 63 37 19 6 12 71 61 10

6. Newcastle 57 36 17 6 13 79 57 22

7. Chelsea 57 36 16 9 11 73 61 12

8. Manchester United 54 36 16 6 14 52 56 -4

9. West Ham 52 37 14 10 13 59 71 -12

10. Brighton 48 36 12 12 12 54 58 -4

11. Bournemouth 48 37 13 9 15 53 65 -12

12. Crystal Palace 46 37 12 10 15 52 58 -6

13. Wolverhampton 46 37 13 7 17 50 63 -13

14. Fulham 44 37 12 8 17 51 59 -8

15. Everton 40 37 13 9 15 39 49 -10

16. Brentford 39 37 10 9 18 54 61 -7

17. Nottingham 29 37 8 9 20 47 66 -19

18. Luton Town 26 37 6 8 23 50 81 -31

19. Burnley 24 37 5 9 23 40 76 -36

20. Sheffield United 16 37 3 7 27 35 101 -66

