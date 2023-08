City vence Sheffield e é líder isolado do Inglês; Liverpool vira sobre Newcastle

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/08/2023 - 15:37 Compartilhe

Com dificuldades, o Manchester City venceu o Shellield United fora de casa por 2 a 1 neste domingo (27) e assumiu a liderança isolada do Campeonato Inglês, com três vitórias em três rodadas.

Os ‘Citizens’ poderiam ter saído na frente no primeiro tempo, com Erling Haaland cobrando pênalti, mas o artilheiro norueguês acertou a trave (37′).

Dominando amplamente a partida, o time de Manchester continuou sem eficiência no ataque, até que Haaland desencantou na segunda etapa e abriu o placar (63′).

Na reta final, o Sheffield chegou ao empate com Jayden Bogle (85′), que tinha entrado minutos antes, mas o City conseguiu retomar a vantagem pouco depois com gol do espanhol Rodri (88′).

Após a derrota do Brighton (3 a 1 para o West Ham) e o empate do Arsenal (2 a 2 com o Fulham) no sábado, o Manchester City é o único time com 100% de aproveitamento na Premier League.

No último jogo do dia, o Liverpool venceu o Newcastle por 2 a 1 em uma virada espetacular em St James Park.

Os donos da casa saíram na frente aos 25 do primeiro tempo com Antony Gordon e, três minutos depois, os ‘Reds’ ficaram com um jogador a menos pela expulsão do zagueiro Van Dijk, que recebeu cartão vermelho direto após cometer uma falta na entrada da área.

No segundo tempo, o Newcastle criou as melhores chances, mas não conseguiu fazer o segundo para matar o jogo.

Então o castigo veio com o uruguaio Darwin Núñez, que nos minutos finais marcou duas vezes (81′ e 90’+3) para virar a partida e dar a vitória ao Liverpool.

Com o resultado, os ‘Reds’ chegam a 7 pontos na tabela da Premier League e ocupam a quarta posição, dentro da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.

Também neste domingo, o Aston Villa venceu o Burnley por 3 a 1, com dois gols do polonês Matty Cash (8′ e 20′).

— Jogos da 3ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

– Sexta-feira:

Chelsea – Luton Town 3 – 0

– Sábado:

AFC Bournemouth – Tottenham 0 – 2

Manchester United – Nottingham 3 – 2





Brentford – Crystal Palace 1 – 1

Arsenal – Fulham 2 – 2

Everton – Wolverhampton 0 – 1

Brighton – West Ham 1 – 3

– Domingo:

Burnley – Aston Villa 1 – 3

Sheffield United – Manchester City 1 – 2

Newcastle – Liverpool 1 – 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 9 3 3 0 0 6 1 5

2. West Ham 7 3 2 1 0 7 3 4

3. Tottenham 7 3 2 1 0 6 2 4





4. Liverpool 7 3 2 1 0 6 3 3

5. Arsenal 7 3 2 1 0 5 3 2

6. Brighton 6 3 2 0 1 9 5 4

7. Aston Villa 6 3 2 0 1 8 6 2

8. Manchester United 6 3 2 0 1 4 4 0

9. Brentford 5 3 1 2 0 6 3 3

10. Chelsea 4 3 1 1 1 5 4 1

11. Crystal Palace 4 3 1 1 1 2 2 0

12. Fulham 4 3 1 1 1 3 5 -2

13. Newcastle 3 3 1 0 2 6 4 2

14. Nottingham 3 3 1 0 2 5 6 -1

15. Wolverhampton 3 3 1 0 2 2 5 -3

16. AFC Bournemouth 1 3 0 1 2 2 6 -4

17. Sheffield United 0 3 0 0 3 2 5 -3

18. Burnley 0 2 0 0 2 1 6 -5

19. Luton Town 0 2 0 0 2 1 7 -6

20. Everton 0 3 0 0 3 0 6 -6

