City vence em ritmo de treino no Inglês e já mira a semifinal da Liga dos Campeões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/05/2023 - 13:06 Compartilhe

O Manchester City cumpriu o protocolo de suas últimas atuações, dominou completamente a partida, e contabilizou mais três pontos na classificação neste sábado, ao derrotar o Leeds United por 2 a 1. O resultado deixa o time na liderança da tabela com 82 pontos e mantém quatro de distância para o Arsenal, segundo colocado, que entra em campo neste domingo para enfrentar o Newcastle.

Com a missão cumprida de se manter em primeiro lugar no Campeonato Nacional, o City agora centra foco na Liga dos Campeões, já que na terça a equipe visita o Real Madrid pelo primeiro jogo das semifinais do mais nobre torneio europeu.

Os gols da vitória deste sábado foram anotados por Gündogan, que foi o destaque do time na etapa inicial e ainda perdeu um pênalti no segundo tempo. Ao final do duelo, Rodrigo ainda conseguiu descontar para o Leeds, que até tentou sufocar no final, mas esteve longe de ameaçar o gol de Ederson.

Pelo Inglês, o próximo compromisso acontece no domingo, diante do Everton, no Goodison Park. O Leeds, que luta desesperadamente para fugir da zona de rebaixamento e sair dos 30 pontos no torneio, entra em campo um dia antes para desafiar o Newcastle.

No jogo, Gündogan começou a exercitar seu lado artilheiro aos 18 minutos. Kevin De Bruyne acionou Mahrez pela direita e ele fez a condução sem marcação até cruzar na medida para Gündogan estufar a rede.

O segundo gol saiu com menos de meia hora de confronto e a jogada foi quase uma repetição da abertura do placar. Mahrez novamente fez as vezes de ponteiro pelo lado direito e descobriu Gündogan livre para ampliar a vantagem e deixar a vitória mais tranquila.

No segundo tempo, o panorama não se alterou e o City continuou empilhando oportunidades de aumentar o placar. Na melhor delas, Gündogan desperdiçou um pênalti ao acertar a trave do goleiro Robles. Ao final da partida, Leeds acabou descontando. Rodrigo se aproveitou de uma bobeira da defesa na disputa de bola, entrou na área e chutou no canto de Ederson para descontar já final do confronto.

Mais três partidas completaram a rodada até do Campeonato Inglês. O Bournemouth jogou em casa neste sábado e amargou uma derrota de 3 a 1 para o Chelsea. Gallagher, aos nove minutos, colocou os visitantes em vantagem, mas a igualdade no placar veio com Matias Vina, também na etapa inicial. No segundo tempo, Badiashile e João Felix garantiram o triunfo fora de casa

O Tottenham contou com a estrela de seu principal artilheiro para derrotar o Crystal Palace por 1 a 0. O camisa dez Harry Kane deixou a sua marca nos acréscimos da etapa inicial e ajudou a sua equipe a somar mais três pontos na classificação.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias