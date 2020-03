City vence Aston Villa e conquista terceira Copa da Liga consecutiva

O Manchester City conquistou sua terceira Copa da Liga Inglesa consecutiva, a quarta em cinco anos, ao derrotar o Aston Villa por 2 a 1, neste domingo, no Estádio de Wembley em Londres, com gols do argentino Sergio Agüero (20) e do espanhol Rodrigo Hernández (31).

O atacante tanzaniano Mbwana Samatta diminuiu para o Aston Villa antes do intervalo (41), mas a equipe de Birmingham, cujo último título conquistado foi exatamente uma Copa da Liga em 1996, não conseguiu evitar o triunfo dos ‘Citizens’, que venceram seis dos últimos sete títulos disputados no futebol inglês.

– Guardiola surpreende na escalação –

O técnico Pep Guardiola surpreendeu com sua escalação, com o jovem Phil Foden entrando desde o início enquanto o belga Kevin de Bruyne e o argelino Riyad Mahrez começaram no banco de reservas.

O promissor atacante de 19 anos justificou a confiança de seu treinador, se mostrando muito participativo e com boa movimentação, assim como na precisão e no tempo de seus passes.

Com o desfalque do zagueiro francês Aymeric Laporte, novamente machucado, Guardiola também preferiu recuar o brasileiro Fernandinho em vez de escalar o argentino Nicolas Otamendi ao lado de John Stones, uma dupla responsável pela perda de alguns pontos preciosos nesta temporada.

– Gols no primeiro tempo –

O atacante argentino Sergio Agüero aproveitou um toque de cabeça de Foden para abrir o placar, com um chute de bate-pronto.

Onze minutos depois o volante espanhol Rodri marcou de cabeça após um escanteio inexistente, já que seu companheiro alemão Ilkay Gündogan havia tocado na bola após uma entrada do meia do Villa, Jack Grealish.

O time de Birmingham diminuiu em uma jogada do atacante Anouar el-Ghazi que avançou em velocidade pela ponta e cruzou para Mbwana Samatta mergulhar e marcar de cabeça sem chances para o goleiro chileno Claudio Bravo.

Apesar da incontestável superioridade do Manchester City, o Aston Villa esteve perto do empate nos últimos minutos, com uma cabeçada do belga Bjorn Engels, mas Bravo defendeu rente à trave (88).

Em uma temporada marcada pela perda quase inevitável do título da Premier League, que está praticamente nas mãos do Liverpool, e sua exclusão dos torneios europeus por dois anos, devido à violação das regras do fair-play financeiro, o City não deixou passar a chance de dar uma alegria a sua torcida.

O time comandado por Pep Guardiola ainda pode sonhar com a Copa da Inglaterra e com a inédita Liga dos Campeões, após vencer o Real Madrid no jogo de ida das oitavas de final por 2 a 1 de virada em pleno Santiago Bernabeu.

