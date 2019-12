City vence Arsenal fora de casa; Tottenham derrota Wolves e já é quinto

O Manchester City, terceiro colocado, evitou se afastar ainda mais do líder Liverpool na Premier League ao vencer o Arsenal fora de casa por 3 a 0 neste domingo pela 17ª rodada do campeonato inglês.

Antes de viajar ao Catar para a disputa do Mundial de Clubes, o Liverpool venceu o Watford por 2 a 0 no sábado e segue infreável, com uma campanha em que venceu todos os jogos nesta temporada, e empatou apenas um.

O City, atual campeão, começou sua partida deste domingo pressionado já que estava a 17 pontos dos ‘Reds’. Com sua vitória no Emirates Stadium voltou a ficar a 14 pontos, ainda uma eternidade da equipe comandada por Jurgen Klopp.

Mas o Manchester City conseguiu ficar a quatro pontos do segundo colocado, o Leicester, que no sábado tropeçou em casa, com um empate em 1 a 1 diante do modeto Norwich (19º).

O belga Kevin De Bruyne foi o protagonista da tarde para o City em Londres, marcando duas vezes (aos 2 e aos 40 minutos) além de dar uma assistência para o atacante Raheem Sterling aos 15.

O Arsenal é nono e sua situação continua se agravando. Depois da demissão do técnico espanhol Unai Emery no fim de novembro, o sueco Freddie Ljungberg assumiu o cargo e desde então a equipe venceu apenas um dos cinco jogos disputados: o de segunda-feira fora de casa contra o West Ham (3-1).

– Tottenham vence no sufoco –

Também neste domingo, o Tottenham de José Mourinho emendou uma segunda vitória consecutiva na Premier League ao derrotar o Wolverhampton fora de casa nos acréscimos por 2 a 1, e com esse resultado subiu para a quinta posição, a uma da ‘zona Champions’.

Com 26 pontos, os ‘Spurs’ estão a três pontos do quarto colocado Chelsea, o último dentro das posições que classificam para a próxima Liga dos Campeões. O Chelsea decepcionou ao ser derrotado em casa no sábado por 1 a 0 pelo Bournemouth (14º).

A nova equipe de ‘Mou’ ultrapassou na classificação o Manchester United, que agora é sexto a um ponto do Tottenham depois de empatar neste domingo em 1 a 1 em seu estádio de Old Trafford com o Everton (16º).

— Jogos da 17ª rodada da Premier League inglesa e classificação:

– Sábado:

Liverpool – Watford 2 – 0

Leicester – Norwich City 1 – 1

Sheffield United – Aston Villa 2 – 0

Chelsea – AFC Bournemouth 0 – 1

Burnley – Newcastle 1 – 0

Southampton – West Ham 0 – 1

– Domingo:

Wolverhampton – Tottenham 1 – 2

Manchester United – Everton 1 – 1

Arsenal – Manchester City 0 – 3

– Segunda-feira (horário de Brasília):

(16h45) Crystal Palace – Brighton

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 49 17 16 1 0 42 14 28

2. Leicester 39 17 12 3 2 40 11 29

3. Manchester City 35 17 11 2 4 47 19 28

4. Chelsea 29 17 9 2 6 31 25 6

5. Tottenham 26 17 7 5 5 32 24 8

6. Manchester United 25 17 6 7 4 26 20 6

7. Sheffield United 25 17 6 7 4 21 16 5

8. Wolverhampton 24 17 5 9 3 24 21 3

9. Arsenal 22 17 5 7 5 24 27 -3

10. Crystal Palace 22 16 6 4 6 14 18 -4

11. Newcastle 22 17 6 4 7 17 24 -7

12. Burnley 21 17 6 3 8 22 29 -7

13. Brighton 19 16 5 4 7 20 24 -4

14. AFC Bournemouth 19 17 5 4 8 19 24 -5

15. West Ham 19 17 5 4 8 19 28 -9

16. Everton 18 17 5 3 9 20 29 -9

17. Aston Villa 15 17 4 3 10 23 30 -7

18. Southampton 15 17 4 3 10 18 36 -18

19. Norwich City 12 17 3 3 11 18 35 -17

20. Watford 9 17 1 6 10 9 32 -23

./bds/bur/dr/pm/aam