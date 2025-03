City tropeça de novo com empate em casa contra o Brighton (2-2); Forest vence

Novo revés do Manchester City na corrida pelas vagas na Liga dos Campeões: o time comandado pelo técnico Pep Guardiola só conseguiu empatar em casa por 2 a 2 com o Brighton, neste sábado (15), pela 29ª rodada da Premier League.

Com 48 pontos, o City permanece na quinta colocação, posição que pode classificar para a próxima Liga dos Campeões, mas essa eventualidade ainda não está garantida.

O empate dos ‘Citizens’ dá ao Chelsea (4º, 49 pontos) uma boa oportunidade de se consolidar no ‘Top 4’, embora tenha um jogo difícil no domingo, um dérbi contra o Arsenal (2º), o único que parece colocar em dúvida o título do Liverpool.

O Arsenal está 15 pontos atrás do Liverpool neste fim de semana e essa diferença pode chegar a 12 pontos. O líder já disputou o jogo correspondente a esta rodada de fevereiro (empate em 2 a 2 diante do Aston Villa), de forma antecipada, já que neste domingo vai disputar a final da Copa da Liga contra o Newcastle, em Wembley.

O City está apenas um ponto à frente do Newcastle (6º), que disputará a partida desta semana, em meados de abril, contra o Crystal Palace (11º), e não conseguiu se distanciar do Brighton (7º), que ainda está apenas um ponto atrás.

Neste sábado, o Manchester City ficou na frente no placar em duas ocasiões e em outras duas o Brighton igualou.

O norueguês Erling Haaland marcou primeiro, convertendo um pênalti que havia sido sofrido pelo egípcio Omar Marmoush logo aos 11 minutos.

Aos 21 minutos, em cobrança de falta, o equatoriano Pervis Estupiñán fez 1 a 1 no Etihad Stadium.

Marmoush, com um chute de cerca de vinte metros de distância, colocou o City novamente na frente aos 39 minutos, mas um gol contra de Abdukodir Khusanov no início da segunda etapa (48′) fechou o placar em 2 a 2.

“É um pouco frustrante não somar os três pontos depois de ficar em vantagem duas vezes e jogar muito bem”, lamentou o meio-campista alemão Ilkay Gündogan à televisão britânica. “Depois do segundo gol, sinto que perdemos a confiança. É importante manter a calma. Todos os jogos são complicados”.

A classificação para a próxima Liga dos Campeões e o título da Copa da Inglaterra, onde atualmente está nas quartas de final, são os dois trunfos do Manchester City para salvar uma temporada marcada pelos maus resultados no campeonato inglês e pela eliminação diante do Real Madrid no play-off da Liga dos Campeões.

Haaland, com seu 21º gol nesta temporada, está mais próximo do artilheiro da Premier League, o egípcio Mohamed Salah (Liverpool), que marcou 27 até o momento.

– Forest mantém ritmo –

Na luta pelo vice-campeonato, o Nottingham Forest (3º) ficou a um ponto do segundo colocado, o Arsenal, ao vencer por 4 a 2 na visita ao modesto Ipswich (18º).

Após 35 minutos sem grande perigo, o Forest marcou três gols em apenas seis minutos, dois deles do sueco Anthony Elanga, destaque da partida.

Na reta final, o Ipswich diminuiu para 3 a 1 aos 81 minutos, mas o português Jota Silva garantiu a vitória aos 86, abrindo 4 a 1. Os locais ainda conseguiram descontar com um gol nos acréscimos.

Na parte inferior da tabela, o último colocado Southampton (9 pontos) sofreu mais uma derrota, desta vez por 2 a 1 em casa para o Wolverhampton (17º, 26 pontos).

O Everton (14º) empatou nos acréscimos (1-1) contra o West Ham (16º) em duelo entre duas equipes que têm o mesmo número de pontos, agora com 34 cada.

— Jogos da 29ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

– Quarta-feira:

Aston Villa – Liverpool 2 – 2

– Sábado:

Everton – West Ham 1 – 1

Southampton – Wolverhampton 1 – 2

Manchester City – Brighton 2 – 2

Ipswich Town – Nottingham 2 – 4

AFC Bournemouth – Brentford

– Domingo:

(10h30) Fulham – Tottenham

Arsenal – Chelsea

(16h00) Leicester – Manchester United

– Quarta-feira:

(15h30) Newcastle – Crystal Palace

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 70 29 21 7 1 69 27 42

2. Arsenal 55 28 15 10 3 52 24 28

3. Nottingham 54 29 16 6 7 49 35 14

4. Chelsea 49 28 14 7 7 53 36 17

5. Manchester City 48 29 14 6 9 55 40 15

6. Newcastle 47 28 14 5 9 47 38 9

7. Brighton 47 29 12 11 6 48 42 6

8. Aston Villa 45 29 12 9 8 41 45 -4

9. AFC Bournemouth 44 28 12 8 8 47 34 13

10. Fulham 42 28 11 9 8 41 38 3

11. Crystal Palace 39 28 10 9 9 36 33 3

12. Brentford 38 28 11 5 12 48 44 4

13. Tottenham 34 28 10 4 14 55 41 14

14. Everton 34 29 7 13 9 32 36 -4

15. Manchester United 34 28 9 7 12 34 40 -6

16. West Ham 34 29 9 7 13 33 49 -16

17. Wolverhampton 23 28 6 5 17 38 57 -19

18. Ipswich Town 17 29 3 8 18 28 62 -34

19. Leicester 17 28 4 5 19 25 62 -37

20. Southampton 9 28 2 3 23 20 68 -48

