City toma susto, mas deslancha e bate o Estrela Vermelha na abertura da Liga dos Campeões

Foi no susto, mas o Manchester City iniciou com o pé direito a sua defesa do título da Liga dos Campeões. O time de Pep Guardiola saiu atrás no fim do primeiro tempo, mas se recompôs na volta dos vestiários e despachou o Estrela Vermelha por 3 a 1, em partida válida pela primeira rodada do torneio europeu.

Reconhecidamente favorito pelos rivais como o Real Madrid, e por ser o atual campeão da Liga, o City ‘surpreendeu’ o torcedor que esperava uma superioridade evidente com bola nas redes no primeiro tempo. O pior: no apagar das luzes do primeiro tempo, acabou sofrendo um gol marcado por Bukari. Na volta dos vestiários, porém, o time de Pep Guardiola acertou os defeitos e voltou avassalador. Julián Álvarez marcou aos 2 e aos 15 minutos do segundo tempo, enquanto Rodri fechou a conta aos 28. O artilheiro Erling Haaland passou em branco.

Com o resultado, o clube inglês divide o topo do Grupo G com o RB Leipzig, que também venceu na primeira rodada. Os alemães derrotaram o Young Boys também por 3 a 1 nesta terça-feira.

Se de um lado o Manchester City não foi tão avassalador como esperado, o mesmo não pode ser dito do Barcelona. Com brilho de João Félix e Raphinha, o clube catalão não tomou conhecimento e despachou o Royal Antwerp, da Bélgica, por 5 a 0. O astro português anotou duas vezes, enquanto Robert Lewandowski e Gavi balançaram as redes uma vez cada. Jelle Bataille fez contra para os visitantes. Os espanhóis lideram o Grupo H, seguidos pelo Porto, que venceu o Shakhtar Donetsk.

Sem Messi e Neymar, o Paris Saint-Germain foi um pouco mais contido, mas também venceu na estreia. O duro duelo com o Borussia Dortmund acabou em 2 a 0 para os franceses, com os gols sendo marcados apenas no segundo tempo. Mbappé, de pênalti, e Hakimi, garantiram a vitória e a liderança do Grupo F, que ainda tem Milan e Newcastle.

