City sofre, mas vence Sheffield United (2-1) e é líder isolado do Inglês

Com dificuldades, o Manchester City venceu o Shellield United fora de casa por 2 a 1 neste domingo (27) e assumiu a liderança isolada do Campeonato Inglês, com três vitórias em três rodadas.

Os ‘Citizens’ poderiam ter saído na frente no primeiro tempo, com Erling Haaland cobrando pênalti, mas o artilheiro norueguês acertou a trave (37′).

Dominando amplamente a partida, o time de Manchester continuou sem eficiência no ataque, até que Haaland desencantou na segunda etapa e abriu o placar (63′).

Na reta final, o Sheffield chegou ao empate com Jayden Bogle (85′), que tinha entrado minutos antes, mas o City conseguiu retomar a vantagem pouco depois com gol do espanhol Rodri (88′).

Após a derrota do Brighton (3 a 1 para o West Ham) e o empate do Arsenal (2 a 2 com o Fulham) no sábado, o Manchester City é o único time com 100% de aproveitamento na Premier League.

Mais cedo, o Aston Villa venceu o Burnley por 3 a 1, com dois gols do polonês Matty Cash (8′ e 20′).

A terceira rodada termina neste domingo com o Liverpool visitando o Newcastle em St James Park.

— Jogos da 3ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

– Sexta-feira:

Chelsea – Luton Town 3 – 0

– Sábado:

AFC Bournemouth – Tottenham 0 – 2

Manchester United – Nottingham 3 – 2

Brentford – Crystal Palace 1 – 1

Arsenal – Fulham 2 – 2

Everton – Wolverhampton 0 – 1

Brighton – West Ham 1 – 3





– Domingo:

Burnley – Aston Villa 1 – 3

Sheffield United – Manchester City 1 – 2

Newcastle – Liverpool

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 9 3 3 0 0 6 1 5

2. West Ham 7 3 2 1 0 7 3 4

3. Tottenham 7 3 2 1 0 6 2 4

4. Arsenal 7 3 2 1 0 5 3 2

5. Brighton 6 3 2 0 1 9 5 4

6. Aston Villa 6 3 2 0 1 8 6 2

7. Manchester United 6 3 2 0 1 4 4 0





8. Brentford 5 3 1 2 0 6 3 3

9. Liverpool 4 2 1 1 0 4 2 2

10. Chelsea 4 3 1 1 1 5 4 1

11. Crystal Palace 4 3 1 1 1 2 2 0

12. Fulham 4 3 1 1 1 3 5 -2

13. Newcastle 3 2 1 0 1 5 2 3

14. Nottingham 3 3 1 0 2 5 6 -1

15. Wolverhampton 3 3 1 0 2 2 5 -3

16. AFC Bournemouth 1 3 0 1 2 2 6 -4

17. Sheffield United 0 3 0 0 3 2 5 -3

18. Burnley 0 2 0 0 2 1 6 -5

19. Luton Town 0 2 0 0 2 1 7 -6

20. Everton 0 3 0 0 3 0 6 -6

