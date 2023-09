City perde para Wolverhampton e sofre 1ª derrota no Campeonato Inglês

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/09/2023 - 13:54 Compartilhe

O Manchester City, eliminado da Copa da Liga Inglesa no meio de semana pelo Newcastle, sofreu agora sua primeira derrota no Campeonato Inglês, ao cair para o Wolverhampton por 2 a 1 neste sábado (30), pela 7ª rodada.

O City era a única equipe das grandes ligas europeias que até agora mantinha 100% de aproveitamento em seu campeonato nacional.

Um gol contra do português Rúben Dias colocou os ‘Wolves’ em vantagem aos 12 minutos, até os ‘Citizens’ chegarem ao empate no segundo tempo com o argentino Julián Álvarez (57′) marcando em cobrança de falta.

Mas as esperanças de virada duraram apenas nove minutos, até quando o sul-coreano Hee-Chan Hwang fez o segundo gol do Wolverhampton (66′).

“Eles mereceram. Nós tivemos chances, mas eles jogaram muito bem. Estávamos bem organizados, mas quando o adversário é mais rápido, temos que aceitar”, analisou o técnico do City, Josep Guardiola.

O Manchester City fica agora com 18 pontos e está com a liderança da Premier League ameaçada pelo Liverpool (3º), que pode se colocar um ponto à frente em caso de vitória sobre o Tottenham (6º), no último jogo deste sábado.

Por enquanto, o Arsenal, que goleou o Bournemouth por 4 a 0, subiu provisoriamente para a segunda posição e agora está um ponto atrás do City, oito dias antes do grande duelo entre as equipes, que brigaram pelo título na temporada passada.

Contra o Bournemouth, os ‘Gunners’ não tiveram dificuldades para vencer e construíram a goleada com Bukayo Saka (17′), Martin Odegaard (44′ de pênalti), Kai Havertz (53′ de pênalti) e Ben White (90’+3).

— Jogos da 7ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

– Sábado:

Aston Villa – Brighton 6 – 1

Wolverhampton – Manchester City 2 – 1

Everton – Luton Town 1 – 2

Manchester United – Crystal Palace 0 – 1

Newcastle – Burnley 2 – 0

AFC Bournemouth – Arsenal 0 – 4

West Ham – Sheffield United 2 – 0





(13h30) Tottenham – Liverpool

– Domingo:

(10h00) Nottingham – Brentford

– Segunda-feira:

(16h00) Fulham – Chelsea

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 18 7 6 0 1 17 5 12

2. Arsenal 17 7 5 2 0 15 6 9

3. Liverpool 16 6 5 1 0 15 5 10

4. Aston Villa 15 7 5 0 2 18 11 7

5. Brighton 15 7 5 0 2 19 14 5

6. Tottenham 14 6 4 2 0 15 7 8





7. West Ham 13 7 4 1 2 13 10 3

8. Newcastle 12 7 4 0 3 18 7 11

9. Crystal Palace 11 7 3 2 2 7 7 0

10. Manchester United 9 7 3 0 4 7 11 -4

11. Fulham 8 6 2 2 2 5 10 -5

12. Nottingham 7 6 2 1 3 7 9 -2

13. Wolverhampton 7 7 2 1 4 8 13 -5

14. Brentford 6 6 1 3 2 9 9 0

15. Chelsea 5 6 1 2 3 5 6 -1

16. Everton 4 7 1 1 5 6 12 -6

17. Luton Town 4 6 1 1 4 5 12 -7

18. AFC Bournemouth 3 7 0 3 4 5 15 -10

19. Burnley 1 6 0 1 5 4 15 -11

20. Sheffield United 1 7 0 1 6 5 19 -14

jta/dr/iga/cb

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias