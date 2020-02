City perde para o Tottenham e Liverpool abre 22 pontos de vantagem

O Manchester City foi derrotado por 2 a 0 fora de casa pelo Tottenham, neste domingo pela 25ª rodada do Campeonato Inglês, e se afastou a impressionantes 22 pontos do líder Liverpool, que já abriu contagem regressiva para comemorar um título inglês que não conquista desde 1990.

O Liverpool saiu mais forte da rodada deste fim de semana da Premier League, abrindo vantagem ainda maior sobre seus principais perseguidores, já que que o Leicester (3º) havia empatado em 2 a 2 no sábado com o Chelsea (4º) e se distanciou a 24 pontos do primeiro lugar.

Com 24 vitórias e um empate em 25 jogos nesta temporada, a única dúvida em relação aos Reds é em que rodada poderão matematicamente erguer o troféu.

Na última partida do dia, o Manchester City, atual campeão inglês, não resistiu à pressão na casa do Tottenham.

Ilkay Gundogan desperdiçou um pênalti para os Citizens no primeiro tempo e, após a expulsão de Oleksandr Zinchenko aos 15 minutos da segunda etapa, a vida dos comandados de Pep Guardiola ficou muito complicada.

Com um jogador a mais em campo, o Tottenham pressionou e ficou em vantagem no placar graças ao gol do holandês Steven Bergwijn (63′), contratado na última semana. Pouco depois, o coreano Son Heung-min (71′) selou a vitória dos Spurs.

Com a vitória, o Tottenham assumiu a quinta colocação na tabela e se aproximou a quatro pontos do Chelsea, quarto colocado e último integrante da zona de classificação para a Champions.

— Resultados da 25ª rodada do Campeonato Inglês:

– Sábado:

Leicester – Chelsea 2 – 2

Crystal Palace – Sheffield United 0 – 1

Liverpool – Southampton 4 – 0

West Ham – Brighton 3 – 3

Newcastle – Norwich City 0 – 0

Watford – Everton 2 – 3

Bournemouth – Aston Villa 2 – 1

Manchester United – Wolverhampton 0 – 0

– Domingo:

Burnley – Arsenal 0 – 0

Tottenham – Manchester City 2 – 0

Classificação: Pts J V E D GP GS SG

1. Liverpool 73 25 24 1 0 60 15 45

2. Manchester City 51 25 16 3 6 65 29 36

3. Leicester 49 25 15 4 6 54 26 28

4. Chelsea 41 25 12 5 8 43 34 9

5. Tottenham 37 25 10 7 8 40 32 8

6. Sheffield United 36 25 9 9 7 26 23 3

7. Manchester United 35 25 9 8 8 36 29 7

8. Wolverhampton 35 25 8 11 6 35 32 3

9. Everton 33 25 9 6 10 31 37 -6

10. Arsenal 31 25 6 13 6 32 34 -2

11. Burnley 31 25 9 4 12 28 38 -10

12. Newcastle 31 25 8 7 10 24 36 -12

13. Southampton 31 25 9 4 12 31 46 -15

14. Crystal Palace 30 25 7 9 9 22 29 -7

15. Brighton 26 25 6 8 11 30 37 -7

16. Bournemouth 26 25 7 5 13 25 38 -13

17. Aston Villa 25 25 7 4 14 32 47 -15

18. West Ham 24 25 6 6 13 30 43 -13

19. Watford 23 25 5 8 12 23 39 -16

20. Norwich City 18 25 4 6 15 24 47 -23

bur-hap/dr/mcd/am