City perde para Bournemouth (2-1); Liverpool vence e assume liderança

O Manchester City sofreu neste sábado (2) em Bournemouth (2-1) sua primeira derrota em quase um ano na Premier League, cedendo a primeira posição ao Liverpool, que venceu o Brighton em Anfield (2-1) em outra partida do dia.

Após dez jogos disputados, os ‘Reds’ lideram com 25 pontos, dois a mais que o Manchester City (2º, 23 pontos), atual tetracampeão da Premier League. O ‘pódio’ é completado pelo surpreendente Nottingham Forest (3º, 19 pontos), que venceu o West Ham por 3 a 0 também neste sábado.

O Arsenal (4º, 18 pontos) ocupa a quarta posição depois de ter sofrido a segunda derrota em três jogos pouco antes, em Newcastle (1-0). Os ‘Gunners’ de Mikel Arteta ainda podem terminar a semana numa posição inferior na tabela dependendo dos resultados de Aston Villa (5º, 18 pontos) e Chelsea (6º, 17 pontos) no domingo.

– 32 jogos sem perder –

Foi a primeira derrota dos ‘Citizens’ no campeonato inglês desde dezembro passado contra o Aston Villa. Desde então, os jogadores comandados por Pep Guardiola não perderam nos últimos 32 jogos da competição.

O Bournemouth, do técnico basco Andoni Iraola, que havia perdido 19 dos últimos 21 duelos diretos com o City, abriu a vantagem com gols do ganês Antoine Semenyo (9′) e do atacante brasileiro Evanilson (64′). O gol de cabeça do zagueiro croata Josko Gvuardiol, aos 82 minutos, foi o único na pequena reação do time visitante, que sofreu a segunda derrota em quatro dias depois de perder nas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa para o Tottenham (2-1).

“Temos muitos jogadores sem minutos (de jogo), então o equilíbrio é um pouco incômodo. Hoje não conseguimos aguentar a intensidade deles. Por isso perdemos o jogo”, disse Guardiola.

O Liverpool, por sua vez, foi surpreendido no início por um gol do zagueiro turco Ferdi Kadioglu (14′), mas conseguiu a virada no segundo tempo em apenas três minutos. Primeiro com um gol de Cody Gakpo (69′), num cruzamento para a área que o uruguaio Darwin Núñez ameaçou desviar mas não tocou na bola e acabou enganando o goleiro.

– Golaço de Salah –

Depois veio um belo gol de Mohamed Salah, que após um contra-ataque ajeitou na entrada da área e disparou de pé esquerdo (72′). Foi seu nono gol até agora nesta temporada contando todas as competições.

O time do norte da Inglaterra vinha de uma vitória sobre o mesmo adversário na Copa da Liga.

“Independentemente da posição em que você esteja, contra uma equipe como esta, estar perdendo por 1 a 0 e conseguir virar para 2 a 1 me dá muita confiança”, disse o técnico dos ‘Reds’, Arne Slot.

A má notícia para o Liverpool foi a perda do zagueiro francês Ibrahima Konaté devido a uma lesão no braço.

Para o Arsenal, a derrota sofrida em Newcastle representa um retrocesso em suas aspirações de conquistar um título do qual esteve a um passo nas últimas duas temporadas.

O atacante sueco Alexander Isak aproveitou um cruzamento para a área de Anthony Gordon para finalizar com uma cabeçada e marcar o único gol do jogo (12′), o décimo sofrido pelo time londrino nos últimos seis jogos do campeonato.

Os próximos duelos tampouco serão fáceis para os ‘Gunners’: uma visita a Milão na quarta-feira para enfrentar a Inter e o derby em casa contra o Chelsea no domingo.

“Não encontramos respostas para muitas das questões e situações em que é preciso resolver de uma forma melhor”, disse Arteta à TNT Sports. “Então estou muito frustrado”.

Já o Newcastle encerrou uma sequência de cinco jogos sem vencer no campeonato (dois empates e três derrotas), sua pior série em mais de dois anos. Com a vitória, os jogadores comandados por Eddie Howe chegam aos 15 pontos e ocupam a oitava posição.

No outro extremo da tabela, o Southampton, penúltimo, conquistou a primeira vitória no campeonato, ao vencer o Everton por 1 a 0 em casa, com gol de Adam Armstrong a cinco minutos do final.

E a lanterna ficou com o Wolverhampton, que segue sem vencer. Desta vez empatou em casa em 2 a 2 com o Crystal Palace (17º) no último jogo do dia.

— Jogos da 10ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

– Sábado:

Newcastle – Arsenal 1 – 0

Nottingham – West Ham 3 – 0

AFC Bournemouth – Manchester City 2 – 1

Ipswich Town – Leicester 1 – 1

Liverpool – Brighton 2 – 1

Southampton – Everton 1 – 0

Wolverhampton – Crystal Palace 2 – 2

– Domingo:

(11h00) Tottenham – Aston Villa

(13h30) Manchester United – Chelsea

– Segunda-feira:

(17h00) Fulham – Brentford

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 25 10 8 1 1 19 6 13

2. Manchester City 23 10 7 2 1 21 11 10

3. Nottingham 19 10 5 4 1 14 7 7

4. Arsenal 18 10 5 3 2 17 11 6

5. Aston Villa 18 9 5 3 1 16 11 5

6. Chelsea 17 9 5 2 2 19 11 8

7. Brighton 16 10 4 4 2 17 14 3

8. AFC Bournemouth 15 10 4 3 3 13 12 1

9. Newcastle 15 10 4 3 3 10 10 0

10. Tottenham 13 9 4 1 4 18 10 8

11. Brentford 13 9 4 1 4 18 18 0

12. Fulham 12 9 3 3 3 12 12 0

13. Manchester United 11 9 3 2 4 8 11 -3

14. West Ham 11 10 3 2 5 13 19 -6

15. Leicester 10 10 2 4 4 14 18 -4

16. Everton 9 10 2 3 5 10 17 -7

17. Crystal Palace 7 10 1 4 5 8 13 -5

18. Ipswich Town 5 10 0 5 5 10 21 -11

19. Southampton 4 10 1 1 8 7 19 -12

20. Wolverhampton 3 10 0 3 7 14 27 -13

bds/jw/pi/dam/cl/jta/iga/dr/aam