City goleia o Birmingham e avança na FA Cup; Chelsea também passa

Mesmo sem nomes importantes como Aguero, lesionado, e Ederson, recuperado de Covid-19, mas que ficou no banco, o Manchester City não tomou conhecimento do adversário, atropelou e eliminou Birmingham da Copa da Inglaterra, neste domingo. Com gols de Bernardo Silva (dois) e Foden, os Citizens aplicaram 3 a 0 em casa, em partida válida pela terceira fase do torneio, que tem 32 jogos e são em confronto único.

Aos oito, Bernardo Silva aproveitou uma bola pingada dentro da área, soltou uma bomba e fez um golaço para abrir o placar para os Citizens. Sete minutos depois, De Bruyne deu ótimo passe para o português fazer 2 a 0. Aos 31, o atacante brasileiro Gabriel Jesus foi derrubado na área, o VAR chamou o juiz, mas ele não marcou pênalti. Não fez fala já que o Manchester City ampliou logo depois, aos 33, com Foden, em belo chute de fora da área.

Na etapa complementar, o Manchester City colocou o pé no freio. Ainda assim, aos seis, marcou com Mahrez, mas o gol do francês foi anulado, por impedimento. Com a vitória assegurada, o técnico Pep Guardiola começou a lançar jovens como Liam Delap, de 17 anos, Harwood-Bellis, de 18, e Nmecha, de 22 primaveras. Mesmo assim, o Birmingham não conseguiu dar perigo e o placar ficou mesmo no 3 a 0.

Chelsea 4 x 0 Morecambe e outros jogos

Em outra partida do mesmo horário, o Chelsea também goleou ( 4 a 0) em casa. A vítima do time londrino foi o Morecambe, da quarta divisão. Os gols foram marcados por Mount e Werner, no primeiro tempo, e Hudson-Odoi e Kai Havertz, na etapa complementar.

Liverpool, Wolverhampton, Everton, Leicester, Arsenal e Manchester United são alguns dos times já classificados. O Tottenham joga ainda neste domingo, às 14h, fora de casa, contra o Marine. Na próxima segunda-feira, o West Ham faz o último jogo da fase, contra o Stockport, na condição de visitante.

