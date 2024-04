City goleia na visita ao Brighton (4-0) e fica a um ponto do líder Arsenal

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/04/2024 - 18:52 Para compartilhar:

O Manchester City goleou nesta quinta-feira (25) o Brighton por 4 a 0, em jogo adiado da 29ª rodada da Premier League, e ficou a um ponto do líder Arsenal, com um jogo a menos que os ‘Gunners’.

O Arsenal ainda lidera com 77 pontos, seguido pelo City, segundo colocado com 76, e Liverpool, terceiro com 74. Mas os ‘Citizens’ têm um jogo pendente da 34ª rodada, contra o Tottenham fora de casa, e com isso são os únicos que só dependem de si para vencer o campeonato inglês.

Nesta quinta-feira, no estádio do Brighton (11º), o City deixou a vitória praticamente encaminhada logo na primeira meia hora: o belga Kevin de Bruyne (17′) e o inglês Phil Foden (26′ e 34′) fizeram 3 a 0 e o argentino Julián Álvarez fechou o placar no segundo tempo (62′).

Na ausência do astro norueguês Erling Haaland, Álvarez voltou a brilhar como titular e marcou seu nono gol na Premier League nesta temporada. Foden, por sua vez, tem agora 16, número que o coloca quatro gols atrás de Haaland e Cole Palmer (Chelsea), co-líderes da artilharia com 20 gols cada.

Apesar da dura eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões diante do Real Madrid (3-3 no jogo de ida, 1-1 no de volta e 4-3 para os espanhóis nos pênaltis), os ‘Citizens’ conseguiram sua classificação para a final da Copa da Inglaterra no último sábado contra o Chelsea (1-0) e estão em uma boa posição para lutar contra o Arsenal de Mikel Arteta pelo título da Premier League.

O próximo jogo na corrida pela taça acontecerá no domingo, pela 35ª rodada. Os ‘Gunners’ visitarão o Tottenham (5º) em um complicado derby do norte de Londres às 10h00 (horário de Brasília), enquanto o time de Guardiola vai viajar para o City Ground para enfrentar o Nottingham Forest (17º), que luta para evitar o rebaixamento.

— Resultados da 29ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

– Sábado:

Luton Town – Nottingham 1 – 1

Burnley – Brentford 2 – 1

Fulham – Tottenham 3 – 0

– Domingo:

West Ham – Aston Villa 1 – 1

– Terça-feira:

Arsenal – Chelsea 5 – 0

– Quarta-feira:

Wolverhampton – AFC Bournemouth 0 – 1

Everton – Liverpool 2 – 0

Manchester United – Sheffield United4 – 2

Crystal Palace – Newcastle 2 – 0

– Quinta-feira:

Brighton – Manchester City 0 – 4

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 77 34 24 5 5 82 26 56

2. Manchester City 76 33 23 7 3 80 32 48

3. Liverpool 74 34 22 8 4 75 34 41

4. Aston Villa 66 34 20 6 8 71 50 21

5. Tottenham 60 32 18 6 8 65 49 16

6. Manchester United 53 33 16 5 12 51 50 1

7. Newcastle 50 33 15 5 13 69 54 15

8. West Ham 48 34 13 9 12 54 63 -9

9. Chelsea 47 32 13 8 11 61 57 4

10. AFC Bournemouth 45 34 12 9 13 49 60 -11

11. Brighton 44 33 11 11 11 52 54 -2

12. Wolverhampton 43 34 12 7 15 46 54 -8

13. Fulham 42 34 12 6 16 50 54 -4

14. Crystal Palace 39 34 10 9 15 44 56 -12

15. Brentford 35 34 9 8 17 52 59 -7

16. Everton 33 34 11 8 15 36 48 -12

17. Nottingham 26 34 7 9 18 42 60 -18

18. Luton Town 25 34 6 7 21 47 75 -28

19. Burnley 23 34 5 8 21 37 69 -32

20. Sheffield United 16 34 3 7 24 33 92 -59

