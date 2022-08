City goleia Bournemouth (4-0), Arsenal vence Leicester (4-2) com dois de Gabriel Jesus

AFP 13/08/2022 - 14:57 Compartilhe

O Manchester City, defensor do título na Premier League, goleou o Bournemouth por 4 a 0, neste sábado, pela 2ª rodada, e manteve seu início perfeito no campeonato inglês, assim como o Arsenal, que venceu o o Leicester por 4 a 2.

Tanto ‘Citizens’ quanto ‘Gunners’ estão agora com 6 pontos na classificação e mostram suas ambições neste início de temporada.

No primeiro jogo do Manchester City diante de seus torcedores no Etihad Stadium, tudo funcionou perfeitamente para a equipe do técnico Pep Guardiola, que encaminhou a vitória já no primeiro tempo, chegando ao 3 a 0 antes do intervalo, com gols do alemão Ilkay Gündogan, do belga Kevin De Bruyne e de Phil Foden.

No segundo tempo, o City ainda ampliou com um gol contra do colombiano Jefferson Lerma.

O artilheiro norueguês Erling Haaland, que havia conseguido uma dobradinha no jogo da primeira rodada do City, desta vez não marcou, mas deu a assistência para Gündogan liderar o caminho rumo à vitória.

No Emirates Stadium, o Arsenal teve como protagonista seu novo astro brasileiro Gabriel Jesus. Ele balançou a rede duas vezes (aos 23 e 35 minutos) dando tranquilidade para sua equipe conquistar os 3 pontos.

O Leicester chegou a diminuir em duas ocasiões, com um gol contra de William Saliba (53) e James Maddison (74), mas nas duas ocasiões o Arsenal respondeu rapidamente recuperando a distância no placar, com gols do suíço Granit Xhaka (55) e do também brasileiro Gabriel Martinelli (75).

Newcastle (3º), Leeds (4º) e Brighton (5º), que haviam estreado no campeonato com vitórias, estão agora com 4 pontos.

Newcastle e Brighton empataram em 0 a 0, em casa, enquanto o Leeds empatou em 2 a 2 fora de casa com o Southampton.

Os dois gols do Leeds foram marcados pelo brasileiro nacionalizado espanhol Rodrigo Moreno, que com três tentos é líder isolado da artilharia.

Em duelo entre duas equipes que haviam perdido na primeira rodada, o Aston Villa venceu o Everton por 2 a 1, enquanto Wolverhampton e Fulham empataram em 0 a 0.

No domingo o duelo de destaque é o derby londrino Chelsea-Tottenham, enquanto o Liverpool joga na segunda-feira, quando recebe o Crystal Palace em Anfield.

— Jogos da 2ª rodada da Premier League:

– Sábado:

Aston Villa – Everton 2 – 1

Brighton – Newcastle 0 – 0

Wolverhampton – Fulham 0 – 0

Arsenal – Leicester 4 – 2

Manchester City – Bournemouth 4 – 0

Southampton – Leeds 2 – 2

(13h30) Brentford – Manchester United

– Domingo:

(10h00) Nottingham – West Ham

(12h30) Chelsea – Tottenham

– Segunda-feira:

(16h00) Liverpool – Crystal Palace

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Manchester City 6 2 2 0 0 6 0 6

2. Arsenal 6 2 2 0 0 6 2 4

3. Newcastle 4 2 1 1 0 2 0 2

4. Leeds 4 2 1 1 0 4 3 1

5. Brighton 4 2 1 1 0 2 1 1

6. Tottenham 3 1 1 0 0 4 1 3

7. Chelsea 3 1 1 0 0 1 0 1

8. Aston Villa 3 2 1 0 1 2 3 -1

9. Bournemouth 3 2 1 0 1 2 4 -2

10. Fulham 2 2 0 2 0 2 2 0

11. Brentford 1 1 0 1 0 2 2 0

. Liverpool 1 1 0 1 0 2 2 0

13. Wolverhampton 1 2 0 1 1 1 2 -1

14. Leicester 1 2 0 1 1 4 6 -2

15. Southampton 1 2 0 1 1 3 6 -3

16. Manchester United 0 1 0 0 1 1 2 -1

17. Everton 0 2 0 0 2 1 3 -2

18. Crystal Palace 0 1 0 0 1 0 2 -2

. Nottingham 0 1 0 0 1 0 2 -2

. West Ham 0 1 0 0 1 0 2 -2

