City goleia Aston Villa e retoma vice-liderança da Premier League

O Manchester City goleou por 6 a 1 o Aston Villa (18º) e reassumiu a vice-liderança da Premier League, embora siga a 14 pontos de distância do líder Liverpool, que ainda tem um jogo a menos.

Após a surpreendente derrota por 2 a 1 no sábado do Leicester (3º) em casa diante do Southampton (12º), o City não desperdiçou a oportunidade de recuperar o segundo lugar na tabela.

Dois gols do argelino Riyad Mahrez (18′, 24′), três do argentino Sergio Aguero (28′, 57′, 81′) e outro de Gabriel Jesus (45+1) ajudaram a equipe de Pep Guardiola a realizar uma das atuações mais convincentes na temporada.

Com os três gols, Aguero se tornou o maior artilheiro estrangeiro da história da Premier League com 177 gols, superando o recorde do ex-jogador francês Thierry Henry.

O Aston Villa marcou seu gol de honra nos acréscimos com o holandês Anwar El Ghazi.

Com esta vitória, o City soma 47 pontos, dois a mais que o Leicester, mas segue longe do líder Liverpool, que no sábado venceu o Tottenham (8º) por 1 a 0 e chegou aos 61 pontos.

Na outra partida deste domingo, o Watford (17º) derrotou por 3 a 0 o Bournemouth (19º) e se distanciou um pouco da zona de rebaixamento.

– Programação e resultados da 22ª rodada do Campeonato Inglês:

– Sexta-feira:

Sheffield United – West Ham 1 – 0

– Sábado:

Crystal Palace – Arsenal 1 – 1

Everton – Brighton 1 – 0

Chelsea – Burnley 3 – 0

Wolverhampton – Newcastle 1 – 1

Manchester United – Norwich City 4 – 0

Leicester – Southampton 1 – 2

Tottenham – Liverpool 0 – 1

– Domingo:

AFC Bournemouth – Watford 0 – 3

Aston Villa – Manchester City 1 – 6

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 61 21 20 1 0 50 14 36

2. Manchester City 47 22 15 2 5 62 25 37

3. Leicester 45 22 14 3 5 47 21 26

4. Chelsea 39 22 12 3 7 39 29 10

5. Manchester United 34 22 9 7 6 36 25 11

6. Sheffield United 32 22 8 8 6 24 21 3

7. Wolverhampton 31 22 7 10 5 31 28 3

8. Tottenham 30 22 8 6 8 36 31 5

9. Crystal Palace 29 22 7 8 7 20 24 -4

10. Arsenal 28 22 6 10 6 29 31 -2

11. Everton 28 22 8 4 10 25 32 -7

12. Southampton 28 22 8 4 10 27 39 -12

13. Newcastle 26 22 7 5 10 21 34 -13

14. Brighton 24 22 6 6 10 25 30 -5

15. Burnley 24 22 7 3 12 24 37 -13

16. West Ham 22 21 6 4 11 25 33 -8

17. Watford 22 22 5 7 10 20 34 -14

18. Aston Villa 21 22 6 3 13 28 43 -15

19. AFC Bournemouth 20 22 5 5 12 20 35 -15

20. Norwich City 14 22 3 5 14 22 45 -23

