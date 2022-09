City estreia na Champions com goleada por 4 a 0 sobre o Sevilla

AFP 06/09/2022 - 20:10 Compartilhe

O Manchester City goleou o Sevilla por 4 a 0 nesta terça-feira na estreia na Liga dos Campeões, com direito a dois gols do atacante norueguês Erling Haaland.







Jogando no Estádio Sánchez Pizjuán, na Espanha, os ‘Citizens’ abriram o placar com Haaland aos 20 minutos do primeiro tempo, vantagem que se manteve até o intervalo.

Na segunda etapa, o City fez mais três com Phil Foden, Haaland novamente e Ruben Días.

“Há um chute de fora da área, ele está lá. Um cruzamento, ele está lá. Está na hora certa, no lugar certo. Está em seu DNA, ele tem um instinto natural para marcar gols”, disse o técnico dos ‘Citizens’, Pep Guardiola, sobre o artilheiro norueguês.

“Na Champions, pela experiência que temos, é preciso ganhar os três jogos em casa e um fora. Fora já ganhamos”, acrescentou Guardiola.

O resultado deixa o time inglês na liderança do Grupo G da Champions no saldo de gols e o Sevilla na lanterna, já que no outro jogo da primeira rodada da chave o Borussia Dortmund venceu o Copenhague por 3 a 0.

Jogando em casa para 81 mil torcedores no Signal Iduna Park, o Dortmund começou com o pé direito sua caminhada na competição.

O time alemão abriu o placar com capitão Marco Reus aos 35 minutos do primeiro tempo e ampliou aos 42 com Raphael Guerreiro. Na segunda etapa, Jude Bellingham fez o terceiro aos 38.

O Dortmund dominou a partida do início ao fim e teve chances inclusive de sair com uma vitória mais elástica. No total, foram 63% de posse de bola e 15 finalizações.

O Copenhague despertou no final do jogo e até chegou a marcar o gol de honra, aos 44 do segundo tempo, mas o lance foi anulado por impedimento do meia Rasmus Falk Jensen.

Na semana que vem, o Manchester City enfrenta o Dortmund na Inglaterra e o Sevilla visita os dinamarqueses pela segunda rodada.

