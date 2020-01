City e United goleiam e avançam às oitavas da FA Cup

O Manchester City, atual campeão da competição, goleou por 4 a 0 o Fulham (2ª divisão), enquanto o Manchester United atropelou o pequeno Tranmere (3ª divisão) por 6 a 0, resultados que valeram aos dois rivais classificação às oitavas de final da Copa da Inglaterra.

No Etihad Stadium, Tim Ream, capitão do Fulham, foi expulso logo aos 6 minutos por agarrar dentro da área o brasileiro Gabriel Jesus, facilitando demais a vida do City, que converteu o pênalti com o alemão Ilkay Gundogan.

Em vantagem numérica, o City dominou completamente a partida e não teve muita dificuldade para transformar a vitória em goleada, ampliando o placar com o português Bernardo Silva (19′) e Gabriel Jesus, autor de dois gols (72′, 75′).

Com a vitória, a equipe de Pep Guardiola chegou a 17 vitórias consecutivas em copas nacionais.

O United também teve vida fácil neste domingo na casa do modesto Transmere, garantindo a vitória em um quarto de hora.

Harry Maguire fez o primeiro gol do United aos 10 minutos, antes de Diogo Dalot (13′) e Jesse Lingard (16′) ampliaram a vantagem.

Antes do intervalo, Phil Jones fez o quarto (41′) e Anthony Martial o quinto (45′). No segundo tempo, Mason Greenwood (56′) selou a goleada impiedosa.

Ainda neste domingo, a rodada da Copa da Inglaterra se encerra com outro duelo desequilibrado entre o Liverpool, atual campeão europeu, e o Shrewbury Town, da 3ª divisão.

— Resultados da Copa da Inglaterra:

– Sexta-feira:

Northampton Town (4ª) – Derby County (2ª) 0 – 0 (disputarão um ‘replay’)

Queens Park Rangers (2ª) – SHEFFIELD WEDNESDAY (2ª) 1 – 2

– Sábado:

Brentford (2ª) – LEICESTER (1ª) 0 – 1

Southampton (1ª) – Tottenham (1ª) 1 – 1 (‘replay’)

Millwall (2ª) – SHEFFIELD UNITED (1ª) 0 – 2

Reading (2ª) – Cardiff City (2ª) 1 -1 (‘replay’)

West Ham (1ª) – WEST BROMWICH (2ª) 0 – 1

Burnley (1ª) – NORWICH (1ª) 1 – 2

Coventry (3ª) – Birmingham (2ª) 0 – 0 (‘replay’)

Newcastle (1ª) – Oxford United (3ª) 0 – 0 (‘replay’)

PORTSMOUTH (3ª) – Barnsley (2ª) 4 – 2

Hull (2ª) – CHELSEA (1ª) 1 – 2

– Domingo:

MANCHESTER CITY (1ª) – Fulham (2ª) 4 – 0

Transmere Rovers (3ª) – Manchester United (1ª) 0 – 6

Shrewbury Town (3ª) – Liverpool (1ª)

kca/pm/am