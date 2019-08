City e Liverpool seguem firmes no topo da tabela na Inglaterra

Os dois favoritos ao título inglês, Liverpool (1º) e Manchester City (2º), seguem intratáveis na Premier League, vencendo neste sábado com facilidade Burnley (3-0) e Brighton (4-0), pela 4 ª rodada da competição.

Na tabela, o Liverpool continua na liderança isolada com dois pontos de vantagem sobre os comandados de Pep Guardiola.

Vice-campeões no ano passado, os Reds sabem que não têm margem de erro se quiserem superar o City ao fim da nova temporada. E, diante do Burnley (11º), mostraram sua força com gols de Sadio Mané, do brasileiro Roberto Firmino além de um contra de Chris Wood.

O campeão europeu, que segue com 100% de aproveitamento na Premier League, fecha assim um mês de agosto praticamente perfeito e no qual conquistou a Supercopa do continente.

Mais cedo, o Manchester City havia colocado ligeira pressão no Liverpool ao golear o Brighton, com direito a dois gols do argentino Sergio Aguero, e assumiu a liderança provisória do Campeonato Inglês, à espera do jogo do Liverpool, agora segundo.

Como no último domingo contra o Bournemouth, Agüero voltou a balançar as redes duas vezes (42 e 55 min) neste sábado diante da torcida do City, graças aos passes do belga Kevin de Bruyne e do espanhol David Silva.

Os três jogadores foram os grandes nomes da partida e De Bruyne foi o responsável por abrir o placar (2) com passe do espanhol. O quarto gol do City foi obra do português Bernardo Silva (79).

Agüero é o artilheiro da Premier League com 6 gols, seguido da revelação finlandesa do Norwich Teemu Pukki e de seu colega de City Raheem Sterling, ambos com 5 gols.

Outros grandes clubes ingleses tiveram mais dificuldades neste sábado, como o Chelsea do técnico Franck Lampard, que empatou em casa em 2 a 2 com o recém-promovido Sheffield (8º).

O jovem Tammy Abraham, de 21 anos, foi o autor dos dois gols dos Blues, que aparecem na 9ª colocação da Premier League e só venceram em uma das quatro primeiras rodadas.

Na primeira partida do dia, o Manchester United voltou a tropeçar, desta vez empatando em 1 a 1 fora de casa com o Southampton, apesar de mais um gol do jovem galês Daniel James, seu terceiro em quatro rodadas pelos Diabos Vermelhos.

O United é o sétimo colocado com 5 pontos, a quatro do Liverpool e cinco do vizinho City.

— Programação e resultados da 4ª rodada do Campeonato Inglês:

– Sábado:

Southampton – Manchester United 1 – 1

Chelsea – Sheffield United 2 – 2

West Ham – Norwich City 2 – 0

Crystal Palace – Aston Villa 1 – 0

Leicester – AFC Bournemouth 3 – 1

Manchester City – Brighton 4 – 0

Newcastle – Watford 1 – 1

Burnley – Liverpool 0 – 3

– Domingo:

(10h00) Everton – Wolverhampton

(12h30) Arsenal – Tottenham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 12 4 4 0 0 12 3 9

2. Manchester City 10 4 3 1 0 14 3 11

3. Leicester 8 4 2 2 0 6 3 3

4. Crystal Palace 7 4 2 1 1 3 2 1

5. West Ham 7 4 2 1 1 6 7 -1

6. Arsenal 6 3 2 0 1 4 4 0

7. Manchester United 5 4 1 2 1 7 4 3

8. Sheffield United 5 4 1 2 1 5 5 0

9. Chelsea 5 4 1 2 1 6 9 -3

10. Tottenham 4 3 1 1 1 5 4 1

11. Burnley 4 4 1 1 2 5 6 -1

12. Everton 4 3 1 1 1 1 2 -1

13. Southampton 4 4 1 1 2 4 6 -2

14. Newcastle 4 4 1 1 2 3 5 -2

15. AFC Bournemouth 4 4 1 1 2 5 8 -3

16. Brighton 4 4 1 1 2 4 7 -3

17. Wolverhampton 3 3 0 3 0 2 2 0

18. Aston Villa 3 4 1 0 3 4 6 -2

19. Norwich City 3 4 1 0 3 6 10 -4

20. Watford 1 4 0 1 3 2 8 -6

bds/gh/am