City e Chelsea perdem, Liverpool mais líder do que nunca

O Liverpool se isolou na liderança da Premier League graças às derrotas neste sábado de seus principais perseguidores, Manchester City e Chelsea, superados em casa por Crystal Palace (3-2) e Leicester (1-0), respectivamente.

O City de Pep Guardiola sofreu a segunda derrota na competição e permenece com 44 pontos, a quatro do Liverpool, que na sexta-feira abriu a 18ª rodada do Campeonato Inglês vencendo por 2 a 0 o Wolverhampton (10º).

No Etihad Stadium, o alemão Ilkay Gundogan chegou a abrir o placar para os Citizens (27 min), mas o Crystal Palace virou o jogo com Jeff Schlupp (33), Andros Townsend (35) e Luka Milivojevic (51).

Kevin de Bruyne marcou o segundo gol do City a cinco minutos para o fim do jogo, mas não foi o suficiente para evitar a surpreendente derrota.

Ao mesmo tempo, em Stamford Bridge, um solitário gol de Jamie Vardy deu a vitória ao Leicester sobre o Chelsea, que se afasta a 11 pontos do Liverpool e se vê empatado em pontos com o Arsenal (5º), que mais cedo superou por 3 a 1 o Burnley (3-1), graças à grande atuação do alemão Mesut Özil e aos dois gols do atacante gabonês Pierre-Emerick Aubameyang.

Com a bela atuação, Aubameyang assumiu a liderança da artilharia da Premier League com 12 gols, um a mais que o egípcio Mohamed Salah, do Liverpool.

O Tottenham é o terceiro lugar da Premier League, a 9 pontos do Liverpool, mas poderá diminuir a diferença com uma vitória no domingo sobre o Everton (9º).

— Programação e resultados da 18ª rodada do Campeonato Inglês:

– Sexta-feira:

Wolverhampton – Liverpool 0 – 2

– Sábado:

Arsenal – Burnley 3 – 1

(13h00) AFC Bournemouth – Brighton and Hove Alb

Chelsea – Leicester

Huddersfield Town – Southampton

Newcastle – Fulham

West Ham – Watford

Manchester City – Crystal Palace

(15h30) Cardiff City – Manchester United

– Domingo:

(14h00) Everton – Tottenham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 48 18 15 3 0 39 7 32

2. Manchester City 44 17 14 2 1 48 10 38

3. Tottenham 39 17 13 0 4 31 16 15

4. Chelsea 37 17 11 4 2 35 14 21

5. Arsenal 37 18 11 4 3 40 24 16

6. Manchester United 26 17 7 5 5 29 29 0

7. Wolverhampton 25 18 7 4 7 19 21 -2

8. Everton 24 17 6 6 5 24 22 2

9. West Ham 24 17 7 3 7 25 25 0

10. Watford 24 17 7 3 7 23 25 -2

11. AFC Bournemouth 23 17 7 2 8 25 28 -3

12. Leicester 22 17 6 4 7 21 21 0

13. Brighton and Hove Alb 21 17 6 3 8 20 24 -4

14. Newcastle 16 17 4 4 9 14 22 -8

15. Crystal Palace 15 17 4 3 10 14 23 -9

16. Cardiff City 14 17 4 2 11 17 33 -16

17. Southampton 12 17 2 6 9 16 32 -16

18. Burnley 12 18 3 3 12 16 36 -20

19. Huddersfield Town 10 17 2 4 11 10 28 -18

20. Fulham 9 17 2 3 12 16 42 -26

