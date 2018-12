City e Chelsea perdem, Liverpool mais líder do que nunca

O Liverpool se isolou na liderança da Premier League graças às derrotas neste sábado de seus principais perseguidores, Manchester City e Chelsea, superados em casa por Crystal Palace (3-2) e Leicester (1-0), respectivamente.

O City de Pep Guardiola sofreu a segunda derrota na competição e permenece com 44 pontos, a quatro do Liverpool, que na sexta-feira abriu a 18ª rodada do Campeonato Inglês vencendo por 2 a 0 o Wolverhampton (10º).

No Etihad Stadium, o alemão Ilkay Gundogan chegou a abrir o placar para os Citizens (27 min), mas o Crystal Palace virou o jogo com Jeff Schlupp (33), Andros Townsend (35) e Luka Milivojevic (51).

Kevin de Bruyne marcou o segundo gol do City a cinco minutos para o fim do jogo, mas não foi o suficiente para evitar a surpreendente derrota.

Ao mesmo tempo, em Stamford Bridge, um solitário gol de Jamie Vardy deu a vitória ao Leicester sobre o Chelsea, que se afasta a 11 pontos do Liverpool e se vê empatado em pontos com o Arsenal (5º), que mais cedo superou por 3 a 1 o Burnley (3-1), graças à grande atuação do alemão Mesut Özil e aos dois gols do atacante gabonês Pierre-Emerick Aubameyang.

Com a bela atuação, Aubameyang assumiu a liderança da artilharia da Premier League com 12 gols, um a mais que o egípcio Mohamed Salah, do Liverpool.

O Tottenham é o terceiro lugar da Premier League, a 9 pontos do Liverpool, mas poderá diminuir a diferença com uma vitória no domingo sobre o Everton (9º).

Na última partida deste sábado, o Manchester United deu sinal de vida após a demissão do técnico José Mourinho, goleando por impressionantes 5 a 1 o Cardiff City (17º), na primeira partida de Ole Gunnar Solskjaer como treinador interino do clube.

Marcus Rashford (3), Ander Herrera (29), Anthony Martial (41) e Jesse Lingard (57, 90) foram os autores dos gols da grande vitória dos Diabos Vermelhos, que seguem na 6ª colocação, ainda longe da disputa por uma vaga na próxima Liga dos Campeões.

— Programação e resultados da 18ª rodada do Campeonato Inglês:

– Sexta-feira:

Wolverhampton – Liverpool 0 – 2

– Sábado:

Arsenal – Burnley 3 – 1

AFC Bournemouth – Brighton and Hove Alb 2 – 0

Chelsea – Leicester 0 – 1

Huddersfield Town – Southampton 1 – 3

Newcastle – Fulham 0 – 0

West Ham – Watford 0 – 2

Manchester City – Crystal Palace 2 – 3

Cardiff City – Manchester United 1 – 5

– Domingo:

(14h00 GMT-2) Everton – Tottenham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 48 18 15 3 0 39 7 32

2. Manchester City 44 18 14 2 2 50 13 37

3. Tottenham 39 17 13 0 4 31 16 15

4. Chelsea 37 18 11 4 3 35 15 20

5. Arsenal 37 18 11 4 3 40 24 16

6. Manchester United 29 18 8 5 5 34 30 4

7. Watford 27 18 8 3 7 25 25 0

8. AFC Bournemouth 26 18 8 2 8 27 28 -1

9. Leicester 25 18 7 4 7 22 21 1

10. Wolverhampton 25 18 7 4 7 19 21 -2

11. Everton 24 17 6 6 5 24 22 2

12. West Ham 24 18 7 3 8 25 27 -2

13. Brighton and Hove Alb 21 18 6 3 9 20 26 -6

14. Crystal Palace 18 18 5 3 10 17 25 -8

15. Newcastle 17 18 4 5 9 14 22 -8

16. Southampton 15 18 3 6 9 19 33 -14

17. Cardiff City 14 18 4 2 12 18 38 -20

18. Burnley 12 18 3 3 12 16 36 -20

19. Huddersfield Town 10 18 2 4 12 11 31 -20

20. Fulham 10 18 2 4 12 16 42 -26

./bds/am