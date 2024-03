City e Arsenal empatam sem gols; Liverpool retoma liderança

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 31/03/2024 - 17:00 Para compartilhar:

O Arsenal resistiu à pressão do Manchester City e segurou um empate em 0 a 0 neste domingo (31), no Etihad Stadium, pela 30ª rodada do Campeonato Inglês, que teve o Liverpool retomando a liderança ao derrotar o Brighton por 2 a 1.

Os ‘Gunners’ foram dominados pelos ‘Citizens’, mas conseguiram manter o zero no placar e para continuarem com um ponto de vantagem sobre o time de Manchester na briga pelo título, que não vem para o clube londrino desde 2004.

Com 29 jogos disputados cada um, o Liverpool está à frente com 67 pontos, contra 65 do Arsenal (2º) e 64 do City (3º).

“Não somos mais favoritos, temos que ser realistas”, declarou o meia português dos ‘Citizens’ Bernardo Silva, que por outro lado admitiu: “Muitas coisas ainda podem acontecer” até o final da temporada.

“Como era de se imaginar, o jogo foi muito disputado. Nós demos hoje um grande passo adiante”, analisou o técnico dos ‘Gunners’, Mikel Arteta.

Na próxima rodada, o Manchester City recebe o Aston Villa (4º, 59 pontos) na quarta-feira, enquanto o Arsenal enfrenta o Luton Town (18º) no Emirates Stadium. Por sua vez, o Liverpool joga na quinta-feira contra o lanterna Sheffield United em Anfield.

Neste domingo, o aguardado duelo entre ‘Gunners’ e ‘Citizens’ não correspondeu às expectativas: apesar da esmagadora posse de bola (mais de 70%), o time do técnico Pep Guardiola só finalizou uma vez na direção do gol, e o Arsenal duas.

Leandro Trossard, que entrou no lugar de Gabriel Jesus, quase calou o Etihad no final da partida, mas o goleiro alemão Stefan Ortega salvou a principal chance de gol do time londrino (86′).

No ataque do City, o norueguês Erling Haaland teve uma atuação discreta, bem marcado pelo zagueiro francês William Saliba, eleito o “homem do jogo”.

– Liverpool retoma liderança –

Mais cedo, o Liverpool, apesar do mau início de jogo, venceu o Bighton por 2 a 1 de virada, resultado que devolveu a liderança à equipe, beneficiada pelo empate entre Arsenal e City.

O Brighton, nono colocado na tabela, abriu o placar com um minuto e meio de jogo marcando com Danny Welbeck, mas depois foi pressionado duramente pelos ‘Reds’, que chegaram ao empate ainda no primeiro tempo com o colombiano Luis Díaz (27′).

Apoiado pela torcida em Anfield, o Liverpool seguiu encurralando o adversário e chegou ao gol da vitória através do egípcio Mohamed Salah (65′), aproveitando um passe entre linhas do argentino Alexis Mac Allister, ex-Brighton.

Este foi o 16º gol de Salah nesta Premier League. Haaland, que passou em branco contra o Arsenal, é o artilheiro com 18 gols.

“Gostaria de não ter saído perdendo por 1 a 0, gostaria de ganhar por 4 ou 5 a 0, mas este foi o melhor jogo que fizemos contra o Brighton de [Roberto] De Zerbi”, reconheceu o técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, em entrevista à BBC.

“É o primeiro dos últimos dez jogos [do campeonato]. Temos que continuar”, acrescentou.

— Jogos da 30ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:





– Sábado:

Newcastle – West Ham 4 – 3

Chelsea – Burnley 2 – 2

Bournemouth – Everton 2 – 1

Nottingham – Crystal Palace 1 – 1

Sheffield United – Fulham 3 – 3

Tottenham – Luton Town 2 – 1

Aston Villa – Wolverhampton 2 – 0

Brentford – Manchester United 1 – 1

– Domingo:

Liverpool – Brighton 2 – 1

Manchester City – Arsenal 0 – 0





Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 67 29 20 7 2 67 27 40

2. Arsenal 65 29 20 5 4 70 24 46

3. Manchester City 64 29 19 7 3 63 28 35

4. Aston Villa 59 30 18 5 7 62 42 20

5. Tottenham 56 29 17 5 7 61 43 18

6. Manchester United 48 29 15 3 11 40 40 0

7. West Ham 44 30 12 8 10 49 54 -5

8. Newcastle 43 29 13 4 12 63 51 12

9. Brighton 42 29 11 9 9 51 46 5

10. Wolverhampton 41 29 12 5 12 42 46 -4

11. Chelsea 40 28 11 7 10 49 47 2

12. Fulham 39 30 11 6 13 46 47 -1

13. Bournemouth 38 29 10 8 11 43 53 -10

14. Crystal Palace 30 29 7 9 13 34 49 -15

15. Brentford 27 30 7 6 17 42 55 -13

16. Everton 25 29 8 7 14 30 41 -11

17. Nottingham 22 30 6 8 16 36 52 -16

18. Luton Town 22 30 5 7 18 43 62 -19

19. Burnley 18 30 4 6 20 31 65 -34

20. Sheffield United 15 29 3 6 20 27 77 -50

bur-jta/lve/iga/mcd/cb

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias