City bate West Ham e reassume a liderança na Inglaterra; Haaland bate recorde

O Manchester City não jogou bem, mas conseguiu um grande resultado, nesta quarta-feira, ao derrotar o West Ham, no Etihad Stadium, por 3 a 0, para reassumir a liderança do Campeonato Inglês. O time do técnico Pep Guardiola chega aos 79 pontos, contra 78 do Arsenal. O time de Manchester disputou um jogo a menos: 33 a 34.

O destaque da partida foi o atacante Haaland, autor do segundo gol. O norueguês chegou aos 35 gols no campeonato, tornando-se o maior artilheiro da história da Premier League em uma temporada, superando Andy Cole (Newcastle), em 1993/94, e Alan Shearer (Blackburn), em 1994/95.

Em um dia sem muita inspiração e diante de um adversário bem armado, a torcida do City mostrou toda sua confiança na equipe, ao comemorar falta, escanteio e qualquer tentativa de ataque.

O primeiro tempo foi difícil para o City, que só foi conseguiu levar perigo para o rival aos 32 minutos, quando Rodri tabelou com Haaland e mandou na trave direita de Fabianski.

O West Ham voltou com bom toque de bola para a etapa final e ficava mais tempo no ataque. Mas, logo aos cinco minutos, Ake abriu o placar, de cabeça, após cobrança de falta pela meia esquerda.

O City continuou sem consistência ofensiva, mas o talento de seus jogadores fez mais uma vez a diferença. Aos 25, Grealish puxou contra-ataque e deu ótima assistência para Haaland tocar por cima do goleiro e registrar o feito histórico: 2 a 0.

Ainda havia tempo para o terceiro gol. Aos 40, Foden, que entrou na etapa final, acertou belo chute de fora da área e ainda contou com desvio na zaga para marcar 3 a 0.

OUTRO JOGO

Em Liverpool, o time do técnico Jurgen Klopp voltou a não ter uma boa produção, mas conseguiu vencer o Fulham por 1 a 0. Com o resultado, a equipe chega aos 59 pontos, na quinta colocação, sonhando com uma vaga na próxima Liga dos Campeões.

O único gol foi marcado por Salah, de pênalti, aos 39 minutos do primeiro tempo, depois que o zagueiro Issa Diop derrubou infantilmente Darwin Nunez dentro da área.

