City bate Chelsea na Copa da Liga Inglesa; Arsenal e Tottenham são eliminados

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/11/2022 - 20:07 Compartilhe

Com gols de Riyad Mahrez e Julián Álvarez, o Manchester City eliminou o Chelsea com uma vitória por 2 a 0 no principal duelo da fase de 16 avos da Copa da Liga Inglesa, na qual caíram Arsenal e Tottenham.

“Julián é um jogador fantástico. Claro, ele tem que lutar com aquele que é provavelmente o melhor atacante do mundo Erling (Haaland), mas Julian está mostrando que pode fazer muitas coisas”, disse o técnico do ‘Citizen’, Pep Guardiola sobre o jovem atacante argentino, em grande forma nas últimas semanas.

Os ‘Gunners’, líderes do Campeonato Inglês, perderam em casa por 3 a 1 para o Brighton, enquanto o Tottenham (4º) foi derrotado por 2 a 0 no campo do Nottingham Forest (lanterna da Premier League).

“Estamos fora, já é um fato, e agora temos que focar na Premier League, que é nossa prioridade”, disse o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, que deixou suas intenções claras ao colocar em campo uma equipe com muitas reservas contra o Brighton.

Por sua vez, Liverpool e Newcastle sofreram para se classificar para as oitavas, já que precisaram ir para os pênaltis contra Derby County e Crystal Palace, respectivamente.

A terça-feira já tinha sido de surpresas, com as eliminações de Everton (goleado pelo Bournemouth por 4 a 1) e Brentford, que perdeu nos pênaltis para o Gillingham, da quarta divisão.

A rodada termina na quinta-feira, com o Aston Villa visitando o Manchester United em Old Trafford.

— Resultados da Copa da Liga Inglesa:

. Terça-feira

(+) Bournemouth – Everton 4-1

Brentford – (+) Gillingham 1-1 (5-6 nos pênaltis)

(+) Leicester – Newport County 3-0

Stevenage – (+) Charlton 1-1 (4-5 nos pênaltis)

Bristol City – (+) Lincoln City 1-3

(+) MK Dons – Morecambe 2-0

(+) Burnley – Crawley Town 3-1

. Quarta-feira

West Ham – (+) Blackburn 2-2 (9-10 nos pênaltis)

(+) Wolverhampton – Leeds 1-0

(+) Nottingham – Tottenham 2-0

(+) Newcastle – Crystal Palace 0-0 (3-2 nos pênaltis)

(+) Southampton – Sheffield W. 1-1 (6-5 nos pênaltis)

Arsenal – (+) Brighton 1-3

(+) Liverpool – Derby County 0 – 0 (3-2 nos pênaltis)

(+) Manchester City – Chelsea 2-0

. Quinta-feira:

(17h00) Manchester United – Aston Villa

(+): equipe classificada para a fase seguinte

hap/mcd/cb

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias