City atropela Watford com histórico 8-0 na Premier League

O Manchester City (2º) apagou qualquer dúvida deixada pela derrota para o Norwich (15º), na semana passada, ao golear impiedosamente o lanterninha Watford por 8 a 0, neste sábado pela 6ª rodada da Premier League.

A goleada dos Citizens foi construída com gols do português Bernardo Silva (14, 49 e 60 min), do espanhol David Silva (1), dos argentinos Sergio Agüero (7, pênalti) e Nicolás Otamendi (18), do argelino Riyad Mahrez (12) e do belga Kevin De Bruyne (85).

A equipe de Pep Guardiola ficou a um gol de igualar a maior goleada da história da Premier League, uma vitória por 9 a 0 do Manchester United sobre o Ipswich em 1995.

Os três pontos permitem ao City se aproximar provisoriamente a dois do líder Liverpool, que encara neste domingo o Chelsea (9º) e tentará defender os 100% de aproveitamento na competição.

Mais cedo, o Tottenham (5º), atual vice-campeão europeu, sofreu um novo tropeço na Premier League ao ser derrotado por 2 a 1 pelo Leicester.

Os Spurs, que venceram apenas dois dos seis jogos na competição, chegaram a abrir o placar com o artilheiro Harry Kane (29), mas o Leicester virou no segundo tempo com o português Ricardo Pereira (69) e o meia James Maddison (85).

A vitória permite ao Leicester subir provisoriamente no pódio da Premier League (3º) com 11 pontos.

Nas outras partidas deste sábado, o Everton (14º) foi derrotado por 2 a 0 pelo surpreendente Sheffield United (8º), enquanto o Burnley (7º) superou em casa pelo mesmo placar o Norwich (15º) e Newcastle (17º) e Brighton (15º) empataram sem gol.

— Programação e resultados da 6ª rodada do Campeonato Inglês:

– Sexta-feira:

Southampton – AFC Bournemouth 1 – 3

– Sábado:

Leicester – Tottenham 2 – 1

Burnley – Norwich City 2 – 0

Manchester City – Watford 8 – 0

Everton – Sheffield United 0 – 2

Newcastle – Brighton 0 – 0

– Domingo:

(10h00) West Ham – Manchester United

Crystal Palace – Wolverhampton

(12h30) Arsenal – Aston Villa

Chelsea – Liverpool

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 15 5 5 0 0 15 4 11

2. Manchester City 13 6 4 1 1 24 6 18

3. Leicester 11 6 3 2 1 8 5 3

4. AFC Bournemouth 10 6 3 1 2 11 10 1

5. Tottenham 8 6 2 2 2 12 8 4

6. Manchester United 8 5 2 2 1 8 4 4

7. Burnley 8 6 2 2 2 8 7 1

8. Sheffield United 8 6 2 2 2 7 6 1

9. Chelsea 8 5 2 2 1 11 11 0

10. Arsenal 8 5 2 2 1 8 8 0

11. West Ham 8 5 2 2 1 6 7 -1

12. Southampton 7 6 2 1 3 6 9 -3

13. Crystal Palace 7 5 2 1 2 3 6 -3

14. Everton 7 6 2 1 3 5 9 -4

15. Brighton 6 6 1 3 2 5 8 -3

16. Norwich City 6 6 2 0 4 9 14 -5

17. Newcastle 5 6 1 2 3 4 8 -4

18. Aston Villa 4 5 1 1 3 4 6 -2

19. Wolverhampton 3 5 0 3 2 6 10 -4

20. Watford 2 6 0 2 4 4 18 -14

