CitrusBR revisa para cima estoques em 30 de junho para 310.759 t

São Paulo, 9 – Os estoques de suco de laranja das empresas associadas da CitrusBR devem ficar em 310.759 toneladas em 30 de junho, segundo levantamento realizado por auditorias independentes – a projeção será atualizada em agosto. Essa estimativa representa um aumento de 14% na comparação com a previsão feita em fevereiro deste ano, mas é 34% inferior ao volume de mesmo período de 2020.

De acordo com a CitrusBR, o recuo anual se deve principalmente ao fato de a safra 2020/21 ter sido menor do que a 2019/20, ficando em 837.465,7 toneladas de suco (-30,4%) e 222,53 milhões de caixas de laranjas de 40,8 quilos (-31,54%).

O Fundo de Defesa da Citricultura (Fundecitrus) estima a safra 2021/22 em 294,17 milhões de caixas de laranja, o que seria um avanço na comparação com a temporada anterior, mas ainda ficaria 10,5% abaixo da média histórica. Caso a projeção se confirme, esse volume quebraria a tendência de alternância entre uma safra acima e a seguinte abaixo da média histórica, que acontece desde 2014/15.

“Esse fenômeno (da bienualidade) tem sido importante para a manutenção dos estoques em níveis confortáveis para as indústrias e para o mercado, contudo teremos um ano desafiador pela frente com uma safra bem complicada”, afirma o diretor-executivo da CitrusBR, Ibiapaba Netto, em nota. “A tendência é que os estoques em 2022 estejam realmente próximos do que se chama de limite técnico de operação, que é justamente a quantidade de produto necessária para que possamos atravessar um longo período que começa com o fim do processamento de uma safra e se estende até a disponibilidade de suco da safra seguinte.”

Veja também