Citigroup prevê encargo de US$720 mi no 4ºtri/23 por Argentina

O Citigroup reservou US$ 1,3 bilhão (R$ 6,3 bilhões) em encargos no quarto trimestre de 2023, devido aos riscos associados à sua exposição na Argentina e na Rússia, conforme indicou o banco americano em documentos regulatórios.

A empresa especificou que aproximadamente US$ 720 milhões (R$ 3,5 bilhões) foram alocados para riscos relacionados à sua exposição na Argentina, de acordo com documentos publicados na noite de quarta-feira (10), no site da Comissão de Valores Mobiliários (SEC), órgão regulador do setor, consultados nesta quinta-feira (11) pela AFP.

Segundo o banco, a decisão foi baseada nas “tendências econômicas dominantes, na desvalorização da moeda e no risco geopolítico que pode impactar na capacidade da Argentina de manter o serviço da dívida externa”.

O Citigroup também incluiu um encargo de US$ 1,7 bilhão (R$ 8,3 bilhões) relacionado à reposição de um fundo responsável por garantir depósitos bancários nos Estados Unidos.

O banco, que passa por um processo estratégico de reestruturação, registrou, no quarto trimestre, encargos de US$ 780 milhões (R$ 3,8 bilhões) ligados à esta reforma.

