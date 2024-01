Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/01/2024 - 13:31 Para compartilhar:

O Citigroup está avançando em seu plano de reestruturação plurianual. Nesta sexta-feira, 12, o banco informou que planeja cortar cerca de 20 mil vagas de sua força de trabalho até o final de 2026.

O banco encerrou o ano de 2023 com cerca de 200 mil funcionários, excluindo as operações no México, que está sendo desmembrada.

A CEO do Citigroup, Jane Fraser, tenta simplificar o crescente banco global. Fonte: Dow Jones Newswires

