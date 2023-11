Citigroup nomeia diretores de bancos na Ásia como parte de uma reestruturação global

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/11/2023 - 12:02 Para compartilhar:

O Citigroup nomeou líderes sênior para o setor bancário na Ásia, como parte da reestruturação global em andamento do banco norte-americano. O banco, sediado em Nova York, nomeou Jan Metzger – ex-diretor de bancos, mercados de capital e consultoria da Ásia – para liderar sua franquia de bancos de investimento nas franquias do Norte da Ásia & Austrália e grupos do Sul da Ásia, informou nesta quarta-feira, 22.

Gunjan Kalra continuará a liderar os bancos comerciais no Norte da Ásia & Austrália e no Sul da Ásia.

Kaleem Rizvi dirigirá o banco corporativo para o Norte da Ásia & Austrália, enquanto K. Balasubramanian fará o mesmo para o Sul da Ásia, disse o Citi.

Nesta semana, o Citi iniciou uma extensa rodada de demissões e mudanças organizacionais, parte dos esforços da CEO Jane Fraser para simplificar o banco. Fonte: Dow Jones Newswires

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias