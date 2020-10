Citigroup: lucro e receita caem no 3º trimestre, mas superam expectativas

O Citigroup registrou lucro líquido de US$ 3,2 bilhões no terceiro trimestre de 2020, 34% a menos que no mesmo período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 13. O valor corresponde a ganho líquido por ação ajustado de US$ 1,40, surpreendendo a projeção de analistas consultados pelo FactSet, que era de US$ 0,91.

O banco informou ainda que teve receita de US$ 17,30 bilhões de julho a setembro deste ano, recuo de 7% em relação mesmo período de 2019. Apesar da queda, a leitura também superou o consenso do FactSet, de US$ 17,21 bilhões. A empresa atribui o resultado à perda de receita no consumo global bancário, parcialmente compensada por ganhos em renda fixa, investimento bancário e mercados acionários.

“Continuamos a navegar pelos efeitos da pandemia de covid-19 extremamente bem. Os custos de crédito se estabilizaram; os depósitos continuaram a aumentar; e as receitas aumentaram 3% no acumulado do ano”, afirma o CEO do Citigroup, Michael Corbat. Após o balanço, a ação do banco subia 2,33%, por volta de 9h20, no pré-mercado da Bolsa de Nova York.

Veja também