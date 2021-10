Citigroup eleva lucro em 48% na comparação anual do 3º tri

O Citigroup obteve lucro líquido de US$ 4,6 bilhões no terceiro trimestre de 2021, um salto de 48% em relação a igual intervalo de 2020. O resultado equivale a um ganho de US$ 2,15 por ação, bem acima do consenso de US$ 1,71 de analistas consultados pela FactSet.

O banco informou ainda que registrou receita de US$ 17,2 bilhões no período, também superando a projeção do mercado, de US$ 16,9 bilhões.

Nos três meses encerrados em setembro do ano passado, a empresa havia apurado receita de US$ 17,3 bilhões.

“A recuperação da pandemia continua a impulsionar a confiança corporativa e do consumidor e está criando um envolvimento muito ativo do cliente, como pode ser visto por meio de nossos fortes resultados em banco de investimento e mercados de ações, ambos com alta de aproximadamente 40% ano a ano”, destacou a CEO da companhia, Jane Fraser.

