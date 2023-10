Citigroup amplia lucro para US$ 3,546 bi e receita para US$ 20,139 bi no 3º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/10/2023 - 9:30 Compartilhe

O Citigroup registrou lucro líquido de US$ 3,546 bilhões no terceiro trimestre, um crescimento de 2% na comparação com igual período do ano passado. O lucro por ação ajustado ficou em US$ 1,63, o que repete o resultado do ano anterior.

Contudo, o valor superou o resultado de US$ 1,24 estimado por analistas consultados pela FactSet.

A receita do banco ficou em US$ 20,139 bilhões. Neste caso, o crescimento anual foi de 9%.

Após o balanço, a ação do banco norte-americano subia 2,09% no pré-mercado em Nova York, às 9h15 (de Brasília).

