Citi negocia compra de braço mexicano do Deutsche Bank, diz agência

Por Niket Nishant

BENGALURU, Índia (Reuters) – O Citigroup avalia um acordo para compra do braço mexicano do Deutsche Bank, afirmou a Bloomberg Law nesta terça-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto.





O Citi planeja estabelecer uma nova unidade local no país, e o acordo ajudará o banco a evitar um processo de aprovação mais demorado para uma nova licença, de acordo com a reportagem.

As negociações estão em estágio inicial e podem não resultar em um acordo, segundo a Bloomberg Law. Qualquer venda exigiria aprovação regulatória e o Deutsche Bank manteria a corretora que relançou no país no início deste ano, afirmou a Bloomberg Law.

O Citi não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters. O Deutsche Bank não comentou.

O Citi disse no início deste ano que deixará seu negócio de banco de varejo Citibanamex no México, encerrando uma presença de 20 anos no segmento no país. O México é um dos últimos negócios de consumo do Citi no exterior.

