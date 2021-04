Citi indica em audiência que outro banco também processou pagamentos errados

Um advogado do Citigroup, que no ano passado pagou por engano centenas de milhões de dólares de seu próprio dinheiro aos credores da Revlon, afirma que a empresa não é o único banco com um problema de erro de pagamento. No mês passado, outra companhia cometeu um erro ainda maior, indicou Neal Katyal durante uma audiência no tribunal.

O advogado não identificou o outro banco. Na audiência, o Citi buscou uma ordem judicial para congelar cerca de US$ 500 milhões que enviou aos credores no ano passado. Em fevereiro, um juiz disse que o dinheiro pertencia aos credores, mas o Citi está apelando da decisão e, enquanto isso, quer o dinheiro congelado por temer que desapareça.

Em meio ao imbróglio, a ação do Credit Suisse fechou em queda de 2,33% na Bolsa de Zurique nesta sexta-feira. Fonte: Dow Jones Newswires.

